Em pele de cordeiro: feminicidas são sedutores e agem silenciosamente

Qual é o perfil do homem que mata sua companheira ou ex companheira? Como reconhecer os sinais e evitar se tornar vítima? Onde procurar ajuda?

Em entrevista a O Fato em Foco, a psicóloga Valéria Corrêa, do programa Para elas, para eles, por nós, nos ajuda a entender esse fenômeno.

Nas últimas semanas Minas Gerais tornou-se destaque em uma triste estatística: o estado com maior número de feminicídios no Brasil.A cada 67 horas uma mulher é assassinada no estado! Foram mais de 70 mortes violentas apenas no primeiro semestre de 2022. Esposas, namoradas, ex-companheiras, assassinadas de formas diversas pelas mãos de homens com quem se relacionaram. Os dados são da secretaria de Estado de Justiça e Segurança pública.