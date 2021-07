A Justiça no combate a violência contra a mulher e ao feminicídio

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha , é considerada um marco noà violência doméstica e familiar contra a mulher.





LEIA MAIS 06:00 - 14/06/2021 Violência contra a mulher: dormindo com o inimigo

06:00 - 16/06/2021 Lidiane Chagas Araújo: 'Fui vítima de violência e sobrevivi'

07:29 - 17/06/2021 Meta a colher contra a violência crimes tipificados na lei, ela tem, principalmente, um caráter preventivo. A expectativa é de se romper com o ciclo da violência de gênero, que ainda torna a mulher refém do agressor, pela situação de vulnerabilidade feminina, que caracteriza a vítima. Segundo os juízes, que atuam nas varas especializadas, além de punir ostipificados na lei, ela tem, principalmente, um. A expectativa é de se romper com o ciclo da violência de gênero, que ainda torna a mulher refém do agressor, pela situação de vulnerabilidade feminina, que caracteriza a





Mas entre a teoria e a prática estão as estatísticas, que apontam para números alarmantes de casos de violência contra a mulher

Dados divulgados pela Polícia Civil e Secretaria de Justiça apontaram que, em 2020, 149 mulheres em Minas foram mortas pelos maridos, companheiros ou ex. Número que superou a marca dos 144, de 2019. Já as tentativas têm números ainda mais altos: foram 236 em 2019, e 203 em 2020.

Juiz Marcelo Gonçalves de Paula (foto: Arquivo pessoal) Em 2021 foram 25 mortes e 51 tentativas , apenas até o mês de março. Segundo a Polícia Civil.





E o que tem sido feito para reduzir esses números? Que instrumentos estão sendo aplicados para proteger as mulheres, ainda tratadas como propriedade de seus maridos, companheiros, namorados ou ex?

Em entrevista a O Fato em Foco, o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, fala sobre as várias iniciativas, das quais ele é autor, que foram colocadas em prática no combate a violência doméstica e familiar. Entre elas, estão as "Audiências de Fortalecimento”. Confira!