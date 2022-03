Doença mental não é critério automático para redução de pena de réus

psiquiatra forense Hewdy Lobo (foto: Reprodução/Youtube)



A defesa espera com isso evitar que o acusado vá a júri popular e leva-lo diretamente para o tratamento compulsório. O psiquiatra forense Hewdy Lobo tem mais de 20 anos de experiência no atendimento a pessoas envolvidas em situações de criminalidade. Ele é quem assina o laudo que levou a defesa de Marcelo Nascimento Mendes, a instaurar um incidente de insanidade mental para o acusado de homicídio. De acordo com o psiquiatra Marcelo precisa de tratamento para a síndrome de perseguição que desenvolveu nas semanas anteriores ao crime.









Em entrevista a O Fato em Foco, o psiquiatra forense explica detalhadamente o que é o incidente de insanidade mental. Fala também sobre a a medida de segurança aplicada e sobre os acusados inimputáveis. Nós trouxemos, em primeira mão e com exclusividade aqui na coluna, as informações sobre a medida tomada pela defesa de Marcelo Nascimento Mendes. Após a repercussão, trazemos agora o psiquiatra forense.