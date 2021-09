Delegado Edson Moreira atua em Julgamento em Fórum de São Paulo

(foto: Divulgação) O julgamento do cozinheiro Fúvio Matos nesta quarta-feira (01/9) promete movimentar o Fórum da Barra Funda, na capital paulista.

O delegado aposentado Edson Moreira, que ficou famoso no país pela investigação do Caso Bruno, em 2010, fará sua primeira atuação como assistente do Ministério Público, ao lado de Marco Antônio Siqueira, que também atuou no Caso Bruno , e de Ângelo Carbone, que, na época, foi defensor do ex-goleiro Bruno Fernandes, e depois foi destituído do cargo.

O julgamento já foi adiado duas vezes (foto: Reprodução)

Edson Moreira fala sobre o Tribunal, e traz à baila informações que ainda estavam obscuras sobre o sumiço e morte de Elisa Samúdio. Confira.