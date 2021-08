Júri popular decide se acusado de matar cabeleireiro é culpado ou inocente

Câmeras de segurança flagraram a confusão que envolveu um grupo de pessoas que, segundo testemunhas, ofendeu a vítima, antes do homicídio. O Ministério Público denunciou o homem que vai a júri popular no Fórum da Barra Funda, em São Paulo.

O Fato em Foco acompanha o desenrolar do processo.

Na segunda entrevista que antecede o dia do Júri Popular, nós conversamos com o advogado Ângelo Carbone, assistente da acusação. Ele fala sobre o julgamento que vai decidir se o acusado de assassinar o cabeleireiro Plínio Henrique de Almeida Lima, em 2018, é culpado ou inocente.

Carbone é assistente do Ministério Público no Tribunal, juntamente com outros ícones do Direito. Conheça os argumentos da acusação.

Inscreva-se no nosso canal do Youtube . Nós também estamos no Instagram , com as notícias quentes do dia.