Família pede justiça por cabeleireiro assassinado com golpe de canivete

A família de Plínio Henrique de Almeida Lima, assassinado em plena Avenida Paulista, em São Paulo (SP), em dezembro de 2018, espera por justiça. Para os parentes, o cabeleireiro, que estava com o marido quando foi assassinado, foi vítima de homofobia. Um crime gerado pela intolerância de gênero.









A expectativa dos parentes de Plínio é que nesta semana, no dia 1° de setembro, o acusado seja levado ao Tribunal do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, para receber a sentença pelo júri popular.

Como está a família da vítima às vésperas do julgamento? Eu converso com Filipe Lima, irmão de Plínio. Ele fala sobre o crime, sobre as expectativas e o medo de ser gay em um país onde o preconceito ainda mata.





Este é O Fato em Foco.