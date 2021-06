Saindo do armário: ex-líder de louvor conta trajetória até se assumir gay

Evangélico Fábio Rodrigues diz que sabia que era gay desde os 3 anos de idade (foto: Arquivo pessoal)

O gerente administrativo de uma grande empresa é um profissional bem-sucedido e resolvido, como ele mesmo afirma. Mas antes de chegar ao equilíbrio emocional de quem aceita a própria homossexualidade foram muitas noites sem dormir, e muitas correntes de oração, na tentativa de conseguir o perdão divino para o que ele acreditava ser pecado, ou até uma doença. "Pastores falavam que isso era coisa do demônio... e eu sofri muito com isso".

Fábio Wilson Silveira Rodrigues conta que, aos três anos de idade, já sabia que era. Mas somente aceitou a própriae “saiu do armário” após os trinta.Fábio, que hoje tem 42 anos, nasceu em uma, foi líder de, e sofreu por vários anos o dilema entre ser e não ser.

Ele conta que, na igreja, a homossexualidade era tratada como um desvio, uma transgressão das leis de Deus. Fábio chegou a procurar um psicólogo, até ouvir de alguém a frase : "psicólogo não cura homossexualidade".

Ao revelar para a mãe sua sexualidade, a dor também foi muito forte, conta Fábio. “Eela chorou muito”.

Um dos momentos mais difíceis, afirma, foi quando o pastor o convidou a deixar a igreja onde se criou e se dedicava a várias atividades como, o louvor e as aulas gratuitas de canto. O motivo: ter se descoberto um homem gay.

“A gente pensa que a família é um local de acolhimento e a gente sofre na família, na igreja e na sociedade".

Dados das organizações não governamentais que tratam das questões LGBTQIA+ apontam que as desigualdades entre gays e pessoas heteros ainda são muito grandes no mercado de trabalho, e que a homofobia é responsável não apenas por este problema, mas também pelo número de mortes e de casos de violência envolvendo a população LGBTQIA+. Isso sem falar no bullying, cyberbullyng e ameaças, dentro e fora de casa.

Nesta série que discute as dificuldades da comunidade LGBTQIA+, você vai se emocionar com os relatos desse homem sensível e ao mesmo tempo forte. Fábio Rodrigues diz que a entrevista à coluna O Fato em Foco, é mais uma “saída do armário”, o revelar-se para um universo de milhares de pessoas.

“Se eu quiser ser gay e acreditar em Deus, tenho que crer que ele é diferente”, Fábio Rodrigues.

Fábio hoje tem um canal no YouTube em que tenta ajudar outros homens gays a superar os problemas desta caminhada, com serenidade e bom humor.