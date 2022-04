Enfim, boa notícia para o passageiro aéreo

Esse tema, inclusive, foi amplamente discutido em nosso Estado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Em meados de 2017, mais de vinte entidades civis uniram-se para manifestar a sua indignação contra a cobrança das malas despachadas, que contraria o Código Civil (artigos 734-742), no que diz respeito à natureza do contrato de transporte de pessoas ao separá-las de suas bagagens, em um mesmo contrato, para efeito de cobrança.

Esse tema, inclusive, foi amplamente discutido em nosso Estado, que contou com a adesão daComissão de Defesa do Consumidor da OAB/MG, Comitê de Turismo da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas, Procons,Movimento das Donas de Casa de BH, Consumidores, dentre outros.

Infelizmente, apesar da luta de várias entidades civis contra essa questão, em 25 de setembro de 2019, o Congresso manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro à regulamentação de franquia de bagagem, inserida por emenda parlamentar na Medida Provisória 863/2018.

Ao longo destes anos, constatamos que os preços das passagens não diminuíram, conforme prometido.

A deputada salientou aos seus colegas congressistas que: “As empresas não foram verdadeiras quando afirmaram que iam baixar o preço da passagem se nós permitíssemos aqui a cobrança da bagagem. A maioria desta Casa permitiu, com o protesto de um número expressivo de parlamentares, e agora todos viram que foram enganados”, disse.

Empresas aéreas alegam que o preço da passagem vai aumentar ainda mais com a cobrança das malas.

Salientamos que há anos os passageiros aéreos estão enfrentando inúmeras restrições impostas pelas companhias aéreas, com anuência da ANAC, com o intuito de prometer a redução dos preços das passagens: fim do serviço de alimentação a bordo, pagamento adicional para poltrona de emergência, cobrança para alteração ou antecipação dos bilhetes, dente outros penduricalhos.

Não podemos nos esquecer das falsas promessas que as empresas aéreas e a ANAC fizeram aos passageiros de que garantiam preços baixos das passagens, sobretudo com a concorrência de empresas estrangeiras “low cost” no mercado aéreo nacional, mas que de fato não se consumou. Vamos lembrar que, desde a cobrança das malas, em meados de 2019, não existia a pandemia, que foi decretada apenas em 13 de março de 2020.

O preço das passagens diminuiu? Lógico que NÃO!

Agora deveremos aguardar a aprovação no Senado e, posteriormente, a sanção presidencial, para que, de fato, os anseios dos passageiros aéreos tornem-se realidade apesar do poderio econômico das empresas aéreas.