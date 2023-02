Carnaval com respeito para todas, todos e todes!

Em muitos espaços nós não estamos protegidos da violência, física ou verbal, por isso, ter blocos pensados por nós ou que se posicionam para nos incluir é algo essencial (foto: Hanna Gabriela e Adelson Duarte)



Hoje quando vim escrever minhas dicas de blocos de carnaval que se posicionam como espaços de respeito para pessoas LGBTQIAP+, lembrei que uma pessoa recentemente me disse que “todo bloco de carnaval é inclusivo”. Eu discordo, então parei para pensar sobre os motivos pelos quais ainda temos que buscar blocos que evidenciam o respeito por nós e o porquê de muitos Hoje quando vim escrever minhas dicas de blocos de carnaval que se posicionam como espaços de respeito para pessoas LGBTQIAP+, lembrei que uma pessoa recentemente me disse que “todo bloco de carnaval é inclusivo”. Eu discordo, então parei para pensar sobre os motivos pelos quais ainda temos que buscar blocos que evidenciam o respeito por nós e o porquê de muitos

blocos, assim como outros espaços, ainda se mostrarem hostis para a nossa comunidade.



Lembro de na hora eu nem responder a esse absurdo, mas fiquei, sim, incomodado e desconfortável. E nessa hora, nós queremos nos divertir, não queremos ter que parar para educar cada pessoa que faz algo errado assim. Então eu não iria interromper o meu carnaval para tentar explicar sobre questões básicas de respeito e tolerância. A fala desta pessoa tinha um tom calmo, o que simulava uma abordagem amigável, quando na verdade isso foi uma violência contra a nossa dignidade.



Naquele bloco, muitos casais heterossexuais estavam se beijando, beijos longos e nada discretos, com muito mais intimidade física que o meu abraço em meu namorado, o que reforça o absurdo do ato dessa pessoa. Apenas o preconceito e a discriminação explicam que ela tenha se achado no direito de me fazer um pedido desses.



Se eu quisesse, poderia estar beijando meu namorado ali, como tantos outros casais já estavam fazendo. E se alguém pensa que uma criança pode ver casais heterossexuais, mas não casais LGBTQIAP , veja bem, esse é um problema para essa pessoa ir resolver com terapia ou com estudos, de refletir sobre o porquê de o afeto do outro lhe afetar tanto. Não é uma questão que lhe dá o direito de me importunar ou incomodar outras pessoas.





Essa não é a minha única história do tipo, mas acho que é o suficiente para responder à minha questão inicial: por que buscar blocos respeitosos com pessoas LGBTQIAP para indicar a vocês que me leem? Fico muito feliz de ver que hoje temos em BH e em várias outras cidades a presença no carnaval de muitos blocos criados por pessoas LGBTQIAP , frequentados massivamente por nossa comunidade, ou blocos criados por pessoas heterossexuais que deixam explícito o posicionamento inclusivo do bloco e que nenhuma forma de discriminação será aceita ali.



É importante lembrar que em muitos espaços nós não estamos protegidos da violência, física ou verbal, por isso, ter blocos pensados por nós ou que se posicionam para nos incluir é algo essencial. Além dos blocos, BH terá neste carnaval vários outros eventos e até um ballroom temático para que possamos curtir bastante, acreditando que nesses espaços a chance de sermos importunados pelo preconceito alheio é muito menor. E vamos continuar discutindo o tema para que em breve esse receio não exista em lugar nenhum.

Agenda Queer: carnaval de BH

Diante da importância de ter espaços respeitosos e inclusivos, trago aqui hoje as minhas dicas de blocos e eventos de carnaval que deixam explícito que somos todos convidados, convidadas e convidades!



Masterplano

Data: 18/02/23

Endereço: Rua Sapucaí, 251, Floresta

Horário: 16h



Abalô-caxi (antigo Alô Abacaxi)

Data: 19/02

Endereço: Avenida Assis Chateaubriand

Horário: 7h



Bloco Eleganza

Data: 19/02/23

Endereço: Rua Sapucaí, 105, Floresta

Horário: 15h



Garotas Solteiras

Data: 20 de fevereiro

Endereço: Rua Dos Timbiras, 725, Funcionários

Horário: 13h





Truck do Desejo

Data: 21/02/23

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 1212, Barro Preto

Horário: 09h



Mientrasdura

Data: 21/02/2023

Endereço: Rua Penha, 150, Esplanada

Horário: 16h30



Blocoball Inimigos do Fim

Data: 25/02/2023

Endereço: Rua Curvelo, 95, Floresta (Afrohouse)

Horário: 19h





Eu sou o Léo Drummond, diretor da Diversifica e falo sobre diversidade, inclusão e pessoas LGBTQIAP na sociedade e no mercado de trabalho.