O Mineirão não é só do futebol, mas também não vive sem ele

Se tem uma luta que é inócua é aquela que tentamos travar contra o passar do tempo. Contra as mudanças que o curso da vida impõe e tudo o que essa nova realidade nos apresenta, com suas transformações. Tomar consciência deste movimento constante, alheio à nossa vontade, é aprendizado diário. A compreensão, ou pelo menos a aceitação de que o agora tem forma própria é desafiante, e cabe a nós nos adequarmos. O Mineirão está aí, para provar.

Confesso que sou da turma saudosa do Gigante antigo - e esse assunto já foi tratado aqui. Era a concepção do que a gente, que frequentou aquele espaço, tinha de estádio de futebol.Fazia parte da experiência do ir ao jogo a confusão no entorno da bilheteria para comprar ingressos; ou torrar no sol do verão, na arquibancada (o que incluía sentar naquele cimento quente), para acompanhar os jogos. Assim como aproveitar as manhãs de sol de domingo para andar de bicicleta no estacionamento vazio, dividindo espaço com os praticantes de aeromodelismo.