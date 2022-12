Morte de Pelé: toda reverência ao Rei do Futebol ainda é pouca

Pelé morreu aos 82 anos, em São Paulo (foto: JOEDSON ALVES / AFP - 25/6/08)

Infelizmente, eu não vi Pelé jogar. Quando nasci, ele já estava em vias de se aposentar. Mas conheci Pelé talvez da forma mais mágica, à altura de todo o espetáculo que ele proporcionou ao futebol: pelo encantamento do olhar de quem teve a sorte de acompanhá-lo em ação. O Pelé do qual tenho lembrança é aquele dos registros de imagens em preto e branco; dos relatos de grandes jornalistas, como Nelson Rodrigues e Armando Nogueira, que traduziram em prosa a poesia do Rei nos gramados; das lembranças de aficionados por futebol como meu pai, que empilham adjetivos quando vão falar do maior de todos.