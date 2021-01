Veja por que o América pode se tornar o campeão dos campeões da Série B

Lisca pode fazer do América o primeiro tricampeão da Série B do Brasileiro (foto: João Zebral / América)

América e Avaí, no Independência, poderá estar escrito, com letras alviverdes, um marco histórico do futebol brasileiro.



Quando o árbitro apitar o final do jogo desta sexta-feira (29/1), entree Avaí, no Independência, poderá estar escrito, com letras alviverdes, um marco histórico do futebol brasileiro. A equipe mineira depende apenas de si para não só levar o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 como alcançar um feito que ninguém jamais conseguiu. Se garantir o troféu, o Coelho se tornará o único clube tricampeão da Segunda Divisão Nacional. Um (tri)campeão dos campeões.

Não é pouco. Desde 1971, quando o campeonato foi oficializado, nenhum time subiu três vezes ao ponto mais alto do pódio na Série B. Não faltaram candidatos ao longo desses 49 anos, muitos deles de tradição e peso.



Até agora, o América divide as glórias de bicampeão com Coritiba, Goiás, Palmeiras, Paysandu e Bragantino. Nesta sexta, pode deixar toda essa turma para trás.









A A história de cada conquista americana na competição tem suas particularidades, porém algumas coincidências ajudam a entrelaçar caminhos, personagens e destinos. Em todas elas, um capítulo final emocionante. Lisca e seus comandados cabe cumprir a missão e repetir o que fizeram Givanildo Oliveira e companhia, em 1997, e Enderson Moreira e sua trupe, em 2017.



A primeira taça veio num campeonato de formato diferente – eram 25 times distribuídos em cinco grupos. Depois de fases mata-mata, o quadrangular final reuniu América, Ponte Preta, Náutico e Vila Nova-GO.



A dobradinha com a torcida foi essencial durante toda a campanha: foram 12 vitórias em 13 jogos, sendo 10 consecutivas.



Aquele América foi arrasador. A equipe conciliava experiência e juventude, qualidade e vigor físico. Foi uma sintonia perfeita, da defesa ao ataque. Nomes como os dos goleiros Gilberto e Milagres garantiram a segurança defensiva com uma linha formada, entre outros, por Dênis, Gilberto Silva e Wellington Paulo.



Do meio para frente, muito talento: Tupãzinho, Boiadeiro, Rinaldo, Irênio e Celso. No total, foram 14 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas em 23 partidas.



Em 2017, o Coelho desbancou todo o favoritismo do Internacional e venceu sua primeira edição em pontos corridos, no sistema de turno e returno. Passou praticamente todo o campeonato disputando a liderança com o Colorado – antes mesmo de a competição começar, muitos davam como certo que a taça iria para o Sul.



Foi bem parelho até o ato final. Com uma das maiores folhas salariais do país, o time gaúcho chegou a estar por alguns minutos com o título nas mãos na última rodada.





No Beira-Rio, o Inter vencia o Guarani por 2 a 0, enquanto o América empatava com o CRB no Horto. O resultado deixava os dois times com 71 pontos, mas os gaúchos assumiam a primeira colocação pelo número de vitórias.



Até que aos 20min do segundo tempo veio o gol do capitão Rafael Lima, que assegurou o bi americano. Aquela campanha também foi quase irrepreensível: 73 pontos de 20 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas.





Eis que chegamos ao dia 29 de janeiro de 2021. O time de Lisca também pode selar sua participação com 73 pontos e 20 vitórias. Exatamente como há três anos, soma 13 empates e cinco derrotas.



O ataque está a cinco gols de igualar o de 2017 – tem 41 contra 46. A defesa sofreu, até agora, três gols a menos: 22 contra 25.



Ninguém duvida que esse roteiro também reserva muita emoção. Na mesma hora em que o América estiver enfrentando o Avaí, no Independência, a Chapecoense estará jogando contra o Confiança, na Arena Condá. Em tese, um duelo mais fácil, pois o time sergipano nada mais almeja na competição, e o Avaí ainda tem chance de G-4.



Noves fora todas as dificuldades, o que vale ressaltar é: para fazer história mais uma vez, o América depende apenas de si. De Lisca. De Matheus Cavichioli. De Messias (de novo). De Zé Ricardo. De Ademir e Rodolfo.



É deles (e dos demais jogadores) o desafio de valer fazer a última estrofe do hino americano na noite desta sexta-feira: América és o maior/teu futebol é sensacional/Cantamos para o mundo inteiro/tu és a glória do esporte nacional.