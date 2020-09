Aline Pellegrino na CBF: a notícia do ano para o futebol brasileiro

Aline Pellegrino será a coordenadora de competições de futebol feminino da CBF (foto: CBF/Divulgação)

Talvez nem todo mundo tenha se dado conta da importância do que aconteceu nesse 2 de setembro de 2020 para obrasileiro. A data pode ser definida como um marco, aqueles com potencial para mudar o rumo de uma história.Ao anunciar a ex-zagueira e ex-capitã da Seleção Brasileirapara o comando do futebol feminino do país – ela será a coordenadora de competições –, a CBF finalmente ouviu os anseios de quem acompanha a modalidade de perto. Além dela, chega Duda Luizelli, que estava no Internacional, para ser coordenadora de seleções.Foi um sopro de esperança de dias melhores – não apenas por ter entregue o comando nas mãos de mulheres, mas por ter entregue o comando a mulheres que entendem do riscado.A questão vai muito além da representatividade, porém é essa representatividade o ponto de partida. Em junho do ano passado, esse assunto foi tratado em Tiro Livre assim que a Seleção Brasileira foi eliminada na Copa do Mundo da França Um dos questionamentos foi o fato de a comissão técnica e os cargos diretivos naserem ocupados, majoritariamente, por homens. Direta e indiretamente, isso ajudava a reafirmar o quão machista o esporte ainda é no Brasil.Vieram as perguntas: “Quem são os homens escolhidos para estar lá? Não haveria mulheres qualificadas? Ou até mesmo homens, mas com maior identificação e folha de bons serviços prestados especificamente ao futebol feminino – e, por consequência, mais bem preparados para a função?”.Na época, o futebol feminino da CBF era chefiado por Marco Aurélio Cunha. O treinador da equipe era o, que cairia dias depois. Uma das citadas na coluna como candidata para a gestão era Aline Pellegrino, que estava à frente do futebol feminino na Federação Paulista e já tinha uma trajetória consolidada na área.Em agosto, começou um movimento de mudança com a chegada da técnica. A sueca foi contratada com a proposta de ajudar numa reestruturação da modalidade a partir da Seleção. Ela trazia prestígio e conhecimento.Fiz uma matéria para o jornal Estado de Minas sobre o que Pia encontraria no país . E uma das entrevistadas foi justamente a Pellegrino. Conversamos por pouco mais de uma hora, e nem tudo entrou na reportagem por absoluta falta de espaço. Agora fui atrás daquela entrevista, para observar com outro olhar o que ela falou.Pellegrino estava otimista e acreditava que os primeiros resultados seriam vistos em dois anos – certamente, não poderia imaginar que passaria a fazer parte da missão. A experiência de Pia no futebolera um grande trunfo, mas a ex-jogadora fazia uma ressalva: era preciso ter paciência para colher os frutos.“A gente precisa aproveitar muito tudo o que ela viveu, tudo o que sabe. Estou bem confiante, animada, mas é preciso ter paciência, dar crédito, é uma reestruturação. Não é começar do zero. Já sabemos que temos talentos, é trabalhar esses talentos melhor. Poderíamos estar mais evoluídos, mas já existe um caminho. O que temos é de dar uma condição melhor para o desenvolvimento do trabalho”, afirmou.Aline defendia que era importante entender e respeitar as particularidades do futebol feminino no Brasil. Que a receita do sucesso dele poderia não estar na mesma fórmula adotada no masculino.Em outras palavrras: comparar as duas realidades e se mirar apenas nisso poderia ser perda de tempo: “Temos de trilhar o nosso caminho, melhorar o que é importante para a gente. No feminino, por exemplo, é muito mais importante terdo que brigar para jogar no estádio principal do clube”.Também falamos sobre a pouca presença feminina na Seleção e o que ela pensava sobre isso: “Acredito na competência. Não é porque é futebol feminino que sóque tem de trabalhar nele, da mesma forma que não é só porque é futebol masculino que deve haver só homem no meio. Gostaria de ver uma mulher dirigindo time masculino, por exemplo. A modalidade é uma só, futebol. O importante é todos estarem capacitados para desenvolvê-la”.Por fim, perguntei a ela por onde passava a evolução do futebol feminino brasileiro. Aline foi enfática: “A maior diferença da últimapara as outras foi a grande mídia e os patrocinadores. Daí vem a massificação, todo o restante da cadeia vai se mobilizando, vai vendo a necessidade de se organizar melhor. As meninas veem o futebol feminino na TV, vão querer praticar, buscar escolinhas, que vão abrir mais espaço para as meninas, e assim vai. A gente entra num ciclo virtuoso”.A esperança é de que esse ciclo esteja sendo encaminhado no Brasil. Essa confiança é compartilhada por Nina Abreu, que comanda o futebol feminino do, e Bárbara Fonseca, que chefia o departamento no“O futebol feminino entrou em um caminho sem volta. Tenho boas expectativas pelo simples fato de termos uma mulher na gestão da categoria dentro da. A nomeação é o exemplo prático que a entidade nos dá de que uma era de preconceitos ficou pra trás. Aline tem uma vasta experiência dentro da categoria, tanto em campo quanto na gestão. Uma unanimidade”, diz“A Aline é o nome mais apropriado para assumir qualquer pasta na CBF. A ideia que tínhamos era de que ela fosse assumir a coordenação das seleções, mas o(presidente) acabou criando uma nova, de desenvolvimento das competições nacionais, e o nome da mais alta competência é o dela. Tenho certeza absoluta que o futebol nacional vai ganhar muito e, como consequência, a Seleção acaba ficando mais forte porque tem em suas bases competições de um nível melhor. Eles estão entendendo o processo ideal para a evolução do futebol feminino. A escolha da Duda como coordenadora de seleções também foi muito acertada”, afirmouQue os deuses do futebol digam amém!