Algumas dicas simples para aumentar a segurança de seu smartphone

(foto: Pixabay/Reprodução) Em junho de 2021, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que apenas 37% dos brasileiros dizem conhecer “muito bem” ou “mais ou menos” a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O mencionado ordenamento permite ao cidadão brasileiro exigir das empresas públicas e privadas, não importa se a respectiva sede ou seus centros de dados estejam localizado no Brasil ou no exterior, informações claras sobre quais dados foram coletados, como estão armazenados e para quais finalidades são usados.









Pode ser que parte desta desconfiança provenha dos constantes ataques de hackers a empresas grandes ou pequenas. Foi o caso da Renner, do McDonald´s e das Americanas, para citar algumas empresas bem famosas que foram “hakeadas”.





Em fevereiro deste ano, o site da Americanas só voltou a funcionar 4 dias depois de ter sofrido o ataque dos hackers, com prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões ao dia. Instituições públicas como Tesouro Nacional, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Ministério da Saúde também sofreram ataques cibernéticos. Em decorrência do ataque ao Conecte SUS, em dezembro de 2021, o governo chegou adiar a exigência de comprovante de vacinação contra a COVID-19 dos viajantes.





Não existe empresa inviolável aos ataques, todas são vulneráveis e precisam ter um plano para combater as ações criminosas. Não basta as empresas atacadas divulgarem notas assegurando “não haver evidências de comprometimento das bases de dados”, pois o sigilo das informações violadas, tais como nomes, endereços, telefone e CPF das pessoas sempre fica comprometido quando ocorrem falhas de cibersegurança.





O nosso smartphone é mais do que um aparelho qualquer. A quantidade de informações que ficam armazenadas nesse aparelho é enorme e valiosa, atraindo criminosos. Perfis falsos em redes sociais são atribuídos às marcas e pessoas famosas, além dos aplicativos fraudulentos têm sido um dos principais meios de atuação dos criminosos.





Uma vez em posse dos dados bancários das vítimas, eles conseguem transferir dinheiro de suas contas, principalmente utilizando um simples pix. Outra possibilidade é a abertura de contas bancárias por meio da utilização de documentação falsa obtida por meio das informações verdadeiras extraídas dos dados violados. Enfim, são muitas as surpresas desagradáveis que ocorrem com a violação do sigilo dos dados das pessoas.





A maioria dos golpes praticados contra usuários de smartphones poderia ser evitada com a adoção de algumas medidas de segurança razoavelmente simples de serem feitas. Abaixo, listo algumas medidas para aumentar a segurança do seu smartphone, segundo ensinam os especialistas:

Não use a mesma senha para acesso de contas diferentes. Crie uma para cada conta

Não salve senhas de bancos, e-mail ou sites no aparelho

Não deixe armazenadas no aparelho imagens de cartão de crédito, documentos e comprovantes de endereço

Nunca utilize datas ou senhas de fácil dedução. Utilize senhas fortes, compostas de números, letras maiúsculas e minúsculas, e símbolos.

Não clique em links desconhecidos, a menos que tenha certeza da origem.

Caso seu celular seja furtado, roubado ou perdido, entre em contato imediatamente com sua operadora, para que o SIM card seja bloqueado e registre o boletim de ocorrência para que o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) também seja bloqueado.





Ter um celular roubado já é um prejuízo financeiro significativo, mas pior ainda é quando as informações digitais, tais como fotos de viagens, vídeo da sua festa de aniversário ou uma mensagem de amor se perde para sempre. Há sempre informações guardadas no celular que você não quer perder, e por isso mesmo especialistas em tecnologia sempre recomendam que se faça backup das informações essenciais. Atitudes simples que ajudam muito em tempos de crimes cibernéticos. Ficam as dicas!