Na semana do dia mundial do rock, qual seu estilo de música favorita?

Os Rolling Stones, banda ícone do rock mundial (foto: Raph_PH/Wikipedia Commons)

Muitos de nós temos uma tendência a achar que “música boa era no meu tempo”. Meus pais diziam que a música nunca foi tão boa quanto no começo da Bossa Nova, outros parentes dizem que música boa era a do tempo dos vozeirões: Francisco Alves, Nélson Gonçalves e Vicente Celestino. A grande unanimidade em família de música boa é o “Rei” Roberto Carlos.





Rolling Stones e os Beatles, outros só escutavam o rock nacional dos anos 80: RPM, Barão Vermelho, Titãs. Muitos só ouviam jazz & blues, outros a MPB: Clube da Esquina, Chico, Caetano, Gal e assim por diante. Uns poucos adoravam samba e pouquíssimos eram apaixonados por música clássica.



Amigos dos tempos da universidade se dividiam entre ose os, outros só escutavam odos anos 80: RPM, Barão Vermelho, Titãs. Muitos só ouviam jazz & blues, outros a MPB: Clube da Esquina, Chico, Caetano, Gal e assim por diante. Uns poucos adoravam samba e pouquíssimos eram apaixonados por música clássica.A primeira oportunidade de assistir ao vivo os ídolos da música internacional foi no Rock in Rio. Até a sua realização, os grandes artistas da música mundial não costumavam visitar o Brasil. O Rock in Rio foi também uma chance, não só para o rock, mas para sermos apresentados às outras tendências através de suas “tendas” musicais: música eletrônica ("Tenda Eletro"), música nacional (“Tenda Brasil”), música africana (“Tenda Raízes”) e música mundial (“Tenda Mundo Melhor”).

Outro festival que marcou época foi o Free Jazz Festival, sendo o "Free" uma referência a marca de cigarro patrocinadora do evento. As apresentações do Free Jazz eram bem variadas, desde o tradicional jazz de New Orleans até o jazz fusion com música eletrônica do Fatboy Slim.





Os anos foram passando e novos festivais foram aportando entre nós: Lollapalooza, Vila Mix Festival, Caola Festival, Tomorowland, Planeta Atlântida e a Virada Cultural. Outros estilos foram se consolidando no país: Aché, Sertanejo, Forró, Pagode e Funk Carioca.



Sou bem eclético em música, ouço de tudo e nunca fui um connaisseur de nenhum estilo como os amigos apaixonados pelo Jazz, pela MPB e pelo Rock. Mick Jagger, 79 anos, zero de barriga, voz potente e ainda arrastando multidões cantando “Satisfation” merece um artigo a parte em homenagem ao dia mundial do rock, comemorado em 13 de julho.



Há música que me agrada, há música que não e outras realmente detesto. Tenho o hábito de escutar o contemporâneo, até para saber pedir para trocar o estilo quando estou num ambiente “hostil”. Então, fica a dica: se a música não estiver de seu agrado no ambiente em que você se encontra, peça para ouvir um Indie. Geralmente agrada todas as gerações e gostos.





Caso você não seja habituado ao Indie e não conheça nenhuma banda do próximo Lollapalooza, aconselho a procurar alguma estação de rádio especializada como a Peak FM, de Vancouver, Canadá. Ainda existem rádios a pilha, meu pai de 95 anos tem um, mas o normal hoje é escutar o rádio pelo smartphone ou pelo computador.



Entre no Play Store ou App Store, pesquise por rádio e baixe o aplicativo, exemplo: Radio FM. Ao acessar o aplicativo, você pode fazer buscas por países ou estilo musical. No meu caso, procurei o Canadá como país, Indie como estilo musical até me identificar com a estação Peak FM.





Experimente, há muita música nova de qualidade por aí, além da boa música de seu tempo. Com certeza será uma grande oportunidade para você exibir a sua “modernidade” com a geração dos 18+ pedindo para tocar a última das bandas Cage the Elephant, Modern Mother e Arcade Fire.