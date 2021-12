Lugar de pertencimento: uma feira de moda para pessoas gordas

Pop Plus, o maior evento de moda para pessoas gordas da América Latina (foto: Divulgação)



Quantas vezes na sua vida você já se sentiu totalmente pertencente? Eu demorei mais de 30 anos para conhecer esse sentimento e a primeira vez foi no Pop Plus, o maior evento de moda para pessoas gordas da América Latina, que acontece no Club Homs, na Avenida Paulista, em São Paulo.









Toda luta para existir, ali, ficou relativizada . Um mundo onde as pessoas gordas são pares me mostrou que é possível amar, ser vista, ser enxergada e existir. Que, talvez, eu estivesse andando com as pessoas erradas até então.

Ao subir as escadas do espaço, já fiquei deslumbrada com a multiplicidade de corpos e pessoas - todas gordas - num mesmo ambiente. A ausência dos olhares de julgamento fizeram com que eu percebesse como vivo, o tempo todo, angustiada com os olhares cheios de preconceito e reprovação que recebo, o tempo todo, por ser um corpo gordo habitando o mundo.





Entendi, então, o que é pertencimento. O que olhar para os lados e se sentir pertencente a um grupo. Eu tinha vivido, até então, sem me sentir pertencente em espaço algum. Por mais que eu me sentisse seduzida por várias coisas, movimentos, tribos e nichos, eu nunca havia olhado em volta e me sentido acolhida.





E, pasmem, foi num evento de moda que isso aconteceu. Logo eu, que sempre fui desprendida da moda por, durante a maior parte da vida, não conseguir me vestir da maneira como gostaria, estava me sentindo feliz e representada num evento voltado à venda de roupas - mas não só.





Sim, eu estava no Pop Plus. E não vejo a hora de retornar.





Como eu podia ter vivido tanto tempo sem estar confortavelmente no meio de pessoas gordas?





E quando digo pessoas gordas, digo pessoas gordas pretas, brancas, indígenas, asiáticas. Pessoas gordas bem sucedidas, empresárias, contadoras, donas de lanchonete, de marcas de roupa, vendedoras, freelas, dançarinas, Djs, donas de casa, jornalistas, taxistas.





Eu digo pessoas gordas em toda a pluralidade que isso representa. Beeeem distante do estereótipo da pessoa tristona x a pessoa engraçada do rolê, sempre tentando superar o peso com mais comida, remédios para emagrecer, a marcação da bariátrica e a luta pela humanização.





Estar ali era estar rodeada de pessoas como eu - e de pessoas absolutamente diferentes. Era a possibilidade de um sem número de histórias que eu poderia entrar em contato. Era a chance de estar entre pessoas que, assim como eu, sabem como é ser julgada - e limitada - por causa do tamanho do corpo, mas que resistem, cotidianamente, sendo mais do que uma numeração no manequim ou na balança.





Foi no Pop Plus que conheci gente do país inteiro. Gente que viaja. Que cruza as regiões continentais brasileiras para estar ali, em busca de roupas, amizades, pertencimento.





E o Pop Plus é sobre isso

Multiplicidade de corpos e pessoas - todas gordas - num mesmo ambiente (foto: Divulgação)



Dali em diante, flanei pelos corredores do evento totalmente feliz, já que em cada estande, me deparava com roupas que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria: e todas elas me serviam.





Lamentei ser pobre e não poder comprar tudo que queria, procurei, pelos corredores, a Flávia Durante, para agradecê-la pelo evento - mensagem que ela deve ouvir das milhares de gordas que passam pelo Pop Plus nas quatro edições anuais.





O Pop Plus reúne as melhores marcas para pessoas gordas, mas não só. Reúne Djs, dançarinas, bate-papo e tudo que a gente precisa: acolhimento para os nossos corpos.





O Pop Plus é a brecha no tempo e espaço para que nós, pessoas gordas, nos sintamos humanas. Nós, que temos essa humanidade negada o tempo todo.





E, depois de um evento incrível em 2019, finalizando o ano, não sabíamos que o Pop Plus, que estava se expandindo inclusive para outras cidades, ficaria tanto tempo parado - com exceção das edições online - mas sem o abraço, sem o encontro destes corpos tão marginalizados fora de espaços seguros como o evento.





Pop Plus se reinventa na pandemia e retorna

Uma profusão de modelos e cores (foto: Divulgação)



Depois de quase dois anos, o festival retorna nos próximos dias 4 e 5b de dezembro das 10h às 20h com lançamentos e a presença de mais de 80 marcas, além de debates e atrações artísticas.





Celebrando 9 anos, o encontro tem entrada gratuita e conta com lançamentos de verão, Brechó de Influencers, presença de blogueiras e modelos plus size, debates e atrações artísticas. A grade de numeração vai do 44 ao 66 no feminino e até o 78 no masculino; além de calçados do número 39 ao 44.





Uma caracteristica que amo no evento é que ele dá espaço para marcas de pequeno e médio porte, com produção autoral, sendo que a maior parte das marcas é comandada por mulheres e famílias que atendem, sobretudo, essa demanda reprimida do mercado.





E, do ponto de vista financeiro, o Pop Plus mostra que existe sim mercado, gente com dinheiro e pessoas ávidas por roupas que lhes caibam. O que falta, no final das contas, são marcas - especialmente as maiores - interessadas em ampliar os tamanhos e sem usar desculpas de ‘ai é muito complicado aumentar grade’. Não é. A gente sabe que não é quando vê o sucesso do Pop Plus.

“Provamos que o nosso público quer moda com informação e qualidade. Agora é hora de discutirmos os próximos passos do segmento”, destaca Flávia Durante, a jornalista que empreendeu ao criar o Pop Plus.

Vale lembrar que em 2019 o Pop Plus recebeu cerca de 54 mil pessoas, somando suas edições de Março, Junho, Setembro e Dezembro, consagrando-se como um dos maiores eventos de varejo de moda do mundo no segmento plus size.

Com o adiamento das edições presenciais devido à pandemia, o Pop Plus se transformou em uma plataforma multimídia promovendo matérias, guias, lives, feiras e festivais com transmissão online ao vivo para todo o país. Agora nos dias 4 e 5 de dezembro enfim o evento retorna ao presencial. A gente celebra.

Promovendo um encontro de criadoras, influencers, modelos e artistas ao seu público - que por muitos anos nunca se viu representado na Mídia e na Moda -, o Pop Plus se tornou um verdadeiro espaço de acolhimento. Ele movimenta valores financeiros consideráveis, mas valoriza acima de tudo o lado humano.

O impacto social do Pop Plus pode ser visto em inúmeras histórias de pessoas que começam a mudar sua relação com o próprio corpo. Ao se ver como parte de um ambiente que a promove e respeita, cada pessoa vê nascer dentro de si um movimento para o aumento da autoestima e o afloramento da potência de cada uma.

Entre os destaques da edição de retomada estão as grifes gaúchas Chica Bolacha e Anabah, as marcas mineiras Kapsuli Plus e Tiçampê; as cariocas M Cancella, Ateliê Ms. Vee e Bossa 55, as paulistas FALA, Calma, 12AM Plus, Amélia do Avesso, Byana Brasil, Somos Logos e Schultz44, entre marcas de todo o Brasil.

Além das marcas participantes, no Foyer do Auditório temos o concorrido Brechó de Influencers, desta vez com Ana Laura Mello (@djmulher), Caroleta Marinho (@bazardacaroleta), Glenda Cardoso (@curvilineos) e Elaine Dias (@elainediasfelizes) com peças novas e seminovas do 46 ao 60 com preços do 10 a 100 reais.

Outra atração é a Área de Artistas que exibirão e venderão suas criações. Participam a ilustradora Ariane Freitas (@lovemaltine) e a fotógrafa Olhar de Paulina (@paulinaestaviva).





Painéis

Em cada estande, me deparava com roupas que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria (foto: Divulgação)

Com apoio da LYCRA® Brasil, o Pop Plus recebe dois painéis neste fim de semana.

No sábado, às 16h, o tema é "Inovação e tecnologia na moda plus size”. Como tecidos, linhas, maquinário, modelagem, criatividade e espírito humano impulsionam o empreendedorismo no nosso mercado de moda plus size? A moderação é da jornalista e podcaster Thamiris Rezende, com participação de Amanda Momente (Wonder Size/Revolução Plus Size), Juliana Medina (Denim City SP) e Alexandre Grilo (LYCRA® Brasil).

No domingo, às 16h, o debate é "Sustentabilidade na moda plus size". Reaproveitamento de material, preocupações sociais tanto na produção quanto no incentivo ao consumo consciente. Como as marcas lidam com questões de sustentabilidade hoje?. Moderação da jornalista Vivi Schwager e participação de Marilene Veiga (Couture Lab), Patrícia Robortella (Fruta Pão Plus Size) e Maria Luiza Amaro (LYCRA® Brasil).

“O Pop Plus revolucionou o mercado plus size nacional, ajuda a movimentar a economia criativa desde seu surgimento em 2012 e impulsionou a criação de marcas que hoje são case de sucesso”, diz Flávia Durante, criadora e produtora da feira.

O Pop Plus conta ainda com aulas abertas de yoga e de alongamento, apresentações de danças e DJs de diversos estilos musicais. E para que o público aproveite o evento ao máximo, há uma praça de alimentação oferecendo comidinhas e bebidinhas.

A programação completa do evento e a lista de marcas pode ser vista no site www.popplus.com.b

Se liga em como vai ser o evento

Entrada do evento no segundo dia de feira (foto: Divulgação)

Será exigido cartão/app de vacinação atualizado e uso de máscaras para clientes e expositores, tudo para garantir um ambiente seguro para todos, de acordo com Decreto Municipal de São Paulo 59.298 (03/2020).

A feira de moda plus size Pop Plus comemora 9 anos nos dias 4 e 5 de dezembro no Club Homs, na Avenida Paulista, 735 (a 200m do Metrô Brigadeiro), com entrada gratuita.





Evento: Pop Plus # 28

Quando: 4 e 5 de dezembro das 10h às 20h

Onde: Club Homs - Av. Paulista, 735 (Metrô Brigadeiro - Linha Verde)

Quanto: ENTRADA GRATUITA (sem inscrição, evento de varejo)