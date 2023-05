Imaginem clássicos estaduais na próxima fase da Copa do Brasil

O clássico Atlético x Cruzeiro, pelo Estadual deste ano, poderá se repetir nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio acontece na terça-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)









O sorteio da Copa do Brasil, que definirá os confrontos das oitavas de final, acontecerá terça-feira, na sede da CBF. Como não é dirigido, pode apontar clássicos estaduais, como por exemplo Cruzeiro x Atlético, Flamengo x Fluminense e Corinthians x Palmeiras. Se isso acontecer, a grande vantagem é que teremos grandes jogos e os estados estarão representados nas quartas de final. A competição começa com 92 clubes, para a CBF agradar a todos os estados filiados, e vão ficando os mais fortes. Pode até haver zebra, como tivemos nos jogos de ida de Flamengo e Corinthians, mas, na volta, o rubro-negro humilhou o Maringá, fazendo 8 a 2. O Corinthians avançou nas penalidades, depois de conseguir o gol para a disputa no último lance do jogo contra o Remo. A exemplo da Champions League, na Copa do Brasil não existe sorteio dirigido.









Cuca quer provar inocência





O técnico Cuca, que pediu demissão após classificar o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. Ele não aguentou a pressão da sociedade e dos jornalistas por ter sido condenado por estupro em 1987, na Suíça. Ele contratou advogados e vai tentar provar sua inocência, pois foi julgado e condenado a cumprir 15 meses de cadeia. O advogado da menina diz que Cuca foi reconhecido por ela e que as autoridades encontraram sêmen dele no corpo da vítima. O treinador nega. O caso está sob segredo de justiça por 100 anos, então vai ser muito difícil Cuca conseguir o objetivo. Ele foi condenado a revelia, e como o Brasil não extradita seus cidadãos, ele pode até entrar na Suíça que não será preso. Cuca ficou revoltado e disse que foi massacrado, com sua família sofrendo ameaças.









Cordeirinho e idioma





Jorge Sampaoli (foto) é conhecido por sua falta de educação e truculência com imprensa e jogadores. Além disso, dirigiu Santos e Atlético, e em dois anos de Brasil, não se interessou em aprender o idioma. Contratado pelo Flamengo, já percebeu que no Rio de Janeiro e no rubro-negro a banda toca diferente. Já contratou uma professora de português – terá aulas três vezes por semana – e tem sido muito solícito com a imprensa. Vamos ver até quando vai durar essa “lua de mel”. Ele disse também que o Flamengo tem tanta qualidade que vai tornar a “equipe invencível”. Sampoli está fazendo média com a torcida do Mengão e mais parece um cordeirinho.









Eles “caem pra cima”





A única profissão do mundo em que o cidadão “cai pra cima” é a de técnico de futebol. Se um médico cometer um erro, um engenheiro, um professor, uma enfermeira, e todos forem demitidos, dificilmente acharão emprego em outro lugar. Com os treinadores de futebol acontece justamente o contrário. Eles são demitidos por incompetência, por trabalho ruim, mas, mal saem do clube e logo aparecem interessados, pagando até mais. Vejam o caso do Corinthians. Cuca pediu demissão, pois não aguentou a pressão da sociedade e da imprensa, por ter sido condenado, segundo o advogado da menina de 13 anos, que teria sido estuprada na Suíça em 1987. O Timão fala que seu plano A é Tite, um cara que fez um péssimo trabalho na Seleção Brasileira, que derrubou o Galo em 2005 para a Série B e que está pleiteando emprego na Europa, mas ninguém o quer. E olha que ele não trabalha por menos de R$ 1 milhão mensais. O futebol brasileiro está mesmo sem imaginação e criatividade, na lama. Tite garante que não vai trabalhar nesta temporada.