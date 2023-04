Quando os caras são do ramo da bola a coisa flui

A parceria entre Ronaldo e Pedro Lourenço, líderes do futebol do Cruzeiro, tem rendido bons frutos para o clube (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Ronaldo Fenômeno e Pedro Lourenço são os donos do Cruzeiro e fazem uma dupla fenomenal. O ex-atacante foi um dos maiores de todos os tempos, com uma carreira recheada de gols e taças, a maior delas a Copa do Mundo de 2002, quando foi campeão e artilheiro, marcando oito gols, dois deles na final. Aliás, na véspera do jogo com a Alemanha, fiz uma matéria com ele e disse: Ronaldo, você tem seis gols. Se fizer mais um, quebrará a marca dos últimos Mundiais, quando os artilheiros fizeram no máximo seis gols. E não é que ele me ouviu e de quebra fez dois gols! Pois é, Ronaldo, que surgiu para o mundo no Cruzeiro, numa excursão a Portugal, comandado pelo meu saudoso amigo Carlos Alberto Silva, quando fez um gol antológico, driblando meio time, hoje tem 70% das ações do clube e fez belíssimo trabalho na temporada passada, tirando o time do inferno da Série B. E este ano, pelo bom começo, parece que a coisa vai fluir ainda melhor. Não à toa, no programa “Altas Horas”, comandado pelo talentoso Serginho Grozman, declarou: “O Cruzeiro vai voltar a ser o gigante que sempre foi. Vem coisa muito boa por aí, a torcida pode confiar”.





E para sua felicidade, o homem que não deixou o Cruzeiro fechar as portas hoje é seu sócio no projeto Cruzeiro. Pedro Lourenço, leia-se Supermercados BH, pagou salários atrasados, pôs alimentação na mesa dos jogadores e comissão técnica, adiantou cotas de patrocínio. O Cruzeiro sobreviveu e logo encontrou um comprador, assim que se transformou em SAF. Em Doha, durante o Mundial, Pedro e Ronaldo conversaram no monumental hotel Fairmont, “escritório” da Fifa onde se encontravam os ex-jogadores convidados pela entidade. Naturalmente estavam fechando a parceria e Pedro Lourenço comprou 20% das ações de Ronaldo. Sem vaidades, o eterno parceiro do Cruzeiro, que terá seu nome estampado na Toca da Raposa II, que assim que estiver pronta, vai se chamar CT Pedro Lourenço, numa justa homenagem, tem ajudado o clube a se reerguer, numa parceria espetacular. Podemos dizer que se Ronaldo é 9, por ser centroavante, Pedrinho é 10, o homem que pensa e articula as jogadas.



E quem ganha com essa parceria fenomenal são os 9 milhões de cruzeirenses apaixonados mundo afora, que estão vendo um projeto vencedor a caminho. Claro que o Cruzeiro não é a oitava maravilha do mundo em campo. Nenhum time brasileiro consegue essa façanha. Não temos uma equipe referência e, neste momento, apenas o Fluminense apresenta algo de novo, com futebol de toque, tabela, drible e gols. O Cruzeiro, que todos nós dizíamos que brigaria para não cair, tem dado demonstrações do contrário. Com futebol de primeira linha e um técnico competente, já que em pouco mais de cinco jogos conseguiu dar padrão de jogo e qualidade, o time azul fez belíssima partida contra o Grêmio e Náutico, criando dezenas de situações de gols. Anda pecando nas finalizações, mas isso pode ser corrigido com o trabalho do dia a dia. Me chamou a atenção o fato de o técnico ter tido uma semana cheia para trabalhar após o jogo com o Corinthians. Vimos um outro Cruzeiro diante do Grêmio, que só não goleou porque Gilberto e os demais atacantes não estavam com o pé na forma.





Tenho feito ao vivo, no meu canal de YouTube, e escrevendo na minha coluna no EM, logo após os jogos do Cruzeiro, uma audiência fantástica, o que mostra a força da torcida azul e seu interesse por aqueles que divulgam o clube. O torcedor sabe que sempre houve má vontade com o seu clube em BH, o que é uma crueldade com a equipe que mais bem representa Minas Gerais no cenário nacional e internacional. Uma equipe que tem seis Copas do Brasil, quatro Brasileiros e duas Libertadores merece todo o respeito do mundo, pois está no nível de outros campeões, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Não estou nem contando as Supercopas, que o Cruzeiro ganhou disputando com outros campeões da Libertadores. É realmente um time do mundo, que começa a voltar ao seu lugar de origem. Claro que não podemos analisar por um ou dois jogos, mas que esse começo anima todos nós não há a menor dúvida. E a torcida continua dando show, no Independência ou onde quer que seja. Porém, quando voltar ao Mineirão, o que acontecerá em breve, conforme antecipei há duas semanas, aí o time terá 60 mil vozes a empurrá-lo. Com a China Azul fungando no cangote dos adversários, o Cruzeiro vai conquistar pontos importantes, que poderão levá-lo, quem sabe, até a uma pré-Libertadores. Com os pés no chão, conhecendo suas limitações e realidade, tudo é possível.





Ancelotti





Não adianta o presidente da CBF tentar iludir o torcedor ao dizer que está esperando por Carlo Ancelotti para assumir a Seleção Brasileira. O técnico italiano já declarou que acertou sua permanência no Real Madrid, até julho de 2024, e que se pudesse ficaria eternamente no clube merengue. O plano B da CBF, antecipei há dois meses, chama-se Jorge Jesus. No caso de uma recusa, Fernando Diniz é o único técnico brasileiro que seduz o atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.