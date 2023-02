Carlo Ancelotti só depende da liberação do Real para ser técnico da Seleção

Ancelotti já pediu a contratação de Falcão como diretor-técnico se vier a trabalhar na Seleção Brasileira (foto: Khaled Desouki/AFP)







Antecipei no meu blog, no Superesportes, na quinta-feira, com exclusividade, que o italiano, Carlo Ancelotti, está conversando com a CBF e já aceitou dirigir a Seleção Brasileira, desde que o Real Madri o libere. Ele tem contrato até 2024, mas como adora trabalhar com jogadores brasileiros, acredita que fará um grande projeto na seleção. A multa rescisória é bem alta, mas o presidente, Florentino Perez, é muito amigo de Ancelotti, e, segundo fontes, não se oporia a um pedido de liberação, desde que o treinador termine esta temporada com o Real Madri. As competições terminam em maio, e ele ficaria livre para se apresentar a CBF, a não ser que o Real Madri chegue a final da Champions League, que será dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.





Falcão diretor

Ancelotti, caso acerte, vai pedir ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a contratação de Paulo Roberto Falcão, para diretor técnico. Ambos jogaram juntos na Roma, e o técnico italiano já declarou que seu ídolo era Falcão. Atualmente diretor no Santos, Falcão não teria problemas em rescindir seu contrato e trabalhar com seu amigo Ancelotti. A CBF também não vê problema em por um técnico tampão para comandar o time nos amistosos de março. Tudo está sendo planejado com muito cuidado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que não abre mão de comandar toda a negociação.





Cafu e Kaká

Ambos jogaram com Ancelotti e foram campeões com ele no Milan. Ednaldo Rodrigues então pediu a Kaká e Cafu para conversarem com Ancelotti, e foram eles quem deram o ok ao presidente da CBF, dizendo que o técnico italiano toparia assumir o cargo. As conversas estão bem adiantadas, pois Ancelotti tem um carinho muito grande pelos jogadores brasileiros. Não é descartada também, uma possível contratação de Kaká, como diretor de seleções, caso ele queira. Como dinheiro não é problema, resta saber se Kaká toparia abrir mão de alguns projetos, para tocar o projeto seleção. Cafu também se encaixaria no sistema, e um cargo para ele já é pensado.





Galvão Bueno

A ideia da contratação de Carlo Ancelotti partiu do narrador, Galvão Bueno, logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e a demissão oficial de Tite. Galvão sugeriu a dupla Ancelotti-Falcão, e foi ouvido pelo presidente da CBF. Galvão é um dos melhores amigos de Falcão e de Kaká, e sabe da importância de ambos na possível contratação do técnico italiano. “No momento é o que há de melhor. Se quisermos resgatar nosso futebol, Ancelotti é o nome, com chances reais de disputarmos o título da Copa de 2026. Ele adora trabalhar com jogadores brasileiros, e é um técnico ofensivo. Sugeri ele e Falcão, mas quem contrata é a CBF. Fiquei feliz em ver que você noticiou o andamento do projeto, em primeira mão”, disse Galvão a este colunista.





Se o Real não liberar?

Se o Real Madri não abrir mão de Ancelotti e não liberá-lo, o plano B tem dois nomes: José Mourinho e Jorge Jesus, nessa ordem. Acho Mourinho muito retranqueiro e não gostaria de vê-lo comandando a seleção. E também acredito que ele não largaria a Roma, pois goza de grande prestígio lá. Jorge Jesus seria mais fácil, pois já avisou ao Fenerbahçe que não vai renovar seu contrato, e adoraria voltar ao futebol brasileiro, onde fez sucesso em 2019, dirigindo o Flamengo, e ganhando quase todos os títulos. JJ joga futebol pra frente, e se encaixaria bem a filosofia do novo presidente da CBF, que quer a volta dos bons tempos do nosso futebol.