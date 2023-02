Ou Cruzeiro contrata ou vai brigar para não cair

Derrota para o Pouso Alegre e má colocação no Estadual sinalizam a necessidade urgente de o Cruzeiro reagir ou mudar o rumo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







Sou fã de Ronaldo Fenômeno como grande jogador que foi, um dos maiores de todos os tempos, do empresário que se tornou e do amigo de mais de 30 anos. Porém, não posso concordar com essa demora em por dinheiro no Cruzeiro, em contratar jogadores de nível e em dar segurança ao torcedor, de que o clube não vai brigar para cair. Aliás, essa palavra causa temor na China Azul, pois foram dois anos de calvário na B e um ano de sucesso e tranquilidade, justamente quando Ronaldo comprou o clube e o time subiu com campanha brilhante. Pelo que sabemos, ele comprou o Cruzeiro por R$ 400 milhões e teria até seis anos para colocar dinheiro e ajustar a casa. Porém, o clube não dispõe desse tempo. É preciso por grana agora, contratar, montar um time forte e permanecer na elite. É só isso que o torcedor quer, sabedor de que títulos não estão nos planos, nem tão cedo.





Ronaldo tem um nome forte no mundo. Vi, em Doha, durante um jantar, o tanto que o dono do Piramydes, do Egito, ficou perplexo ao estar diante do Fenômeno. Ele é um nome mundial e pode usar isso a seu favor, ou para pegar empréstimo ou para buscar um sócio minoritário. Pelo que já valorizou pela volta à série A, garanto que Ronaldo pode vender por R$ 600 milhões, por exemplo, 20% do clube, e ainda assim ficará majoritário, com 70%. Não é vergonha nenhuma fazer isso, justamente para que seu projeto seja vencedor. Se manter na elite, com campanha digna, que deixe o clube entre os 12 primeiros do Brasileiro, é o objetivo, mas, para isso, reforços terão que ser contratados, urgentemente. Com o atual grupo, não vai dar. O Campeonato Mineiro, que assim como todos os estaduais é fraquíssimo, está mostrando a realidade do clube. Concordo que os resultados não importam, mas a forma como o time tem jogado, por falta de material humano de qualidade, isso sim, é preocupante.





O Cruzeiro carece de seis a oito jogadores de nível, de Série A, que possam entrar no time, em condições de jogar de igual para igual com seus pares. Com o time atual, temos que o clube sofra derrotas acachapantes, que possam jogar por terra o trabalho bonito feito até aqui. Sabemos que as dívidas são imensas, que o dinheiro é curto e que o Cruzeiro não terá a mesma receita de equipes do seu tamanho, que estão mais bem estruturadas, mas é preciso correr contra o tempo e contra as dívidas. Criar alternativas para que a coisa funcione como o planejado. Se Ronaldo não tem ou não quer por parte dos R$ 400 milhões agora, que busque um sócio e arranje a grana para contratar. Não há outro caminho. Com esse time, muito provavelmente o clube vai brigar na parte debaixo da tabela, pertinho ali do Z-4, e isso o torcedor não vai aceitar.





Outro fator que vai jogar contra o time é o fato de não ter o Mineirão. Na temporada passada, o Cruzeiro foi quase imbatível ali, e só perdeu três jogos, depois que foi campeão e relaxou. A China Azul foi a responsável por empurrar o time, por dar um show de torcida e por apoiar a belíssima campanha, do primeiro ao último jogo, com média de público acima de 50 mil pagantes. Perder o Mineirão, ainda que jogue no Independência, será um caos. O governador Romeu Zema deveria buscar uma solução para o impasse entre Cruzeiro e Minas Arena e dar esse presente ao torcedor azul. O Mineirão foi fundado para jogos de futebol e esse deveria ser o carro-chefe, ao invés de shows. Sei que há milhões de prioridades acima do futebol, mas não custa nada o Estado dar uma força a um clube que divulgou e divulga os nomes das Gerais para o Brasil e para o mundo, com conquistas relevantes e importantes.





Não adianta o torcedor se iludir e achar que o time vai repetir a campanha do ano passado, agora na elite. Não vai! Com esse time, o risco de queda é iminente e é preciso cuidar agora, que estamos a dois meses do início do Brasileirão. Há tempo de sobra para contratar, ajustar as coisas e tranquilizar a torcida. Os torcedores mais racionais sabem que pensar em título é utopia. Porém, pensar em se manter na Série A é uma obrigação para um clube dessa grandeza. Sem dinheiro e sem time decente é impossível fazer um bom campeonato. Não se iludam: Os times da série A estão mais bem preparados que o Cruzeiro. Grêmio, Vasco e Bahia, que subiram também, estão reforçados, e o Cruzeiro perdendo tempo e posições. As contratações de jogadores de nível terão que ser em caráter de urgência. A Série A é bem diferente da B, e mostra equipes mais qualificadas, mais fortes, e algumas delas, com o poderio econômico dez vezes maior que o clube azul.