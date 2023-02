Vexame: Flamengo é eliminado no mundial de clubes

O Flamengo entra na lista dos clubes que fracassaram nas semifinais (foto: Fadel Senna / AFP) Conforme eu avisei no meu blog e na minha coluna semana passada, o Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, de forma vergonhosa e vexatória.

Toda vez que o clube faz covardia com alguém, acaba pagando um alto preço. A diretoria foi covarde com Dorival Júnior, campeão da Libertadores e Copa do Brasil, e contratou o péssimo Vitor Pereira, que já havia feito sacanagem com o Corinthians.

O Flamengo entra na lista dos clubes que fracassaram nas semifinais, juntando-se a Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro, eliminados por Tigres, Mazembe e Raja Casablanca, respectivamente. O Flamengo deu um vexame histórico!

O MINEIRÃO FOI FUNDADO PARA O FUTEBOL MINEIRO





O Estádio Magalhães Pinto, Mineirão, foi fundado em 5 de setembro de 1965 para servir ao futebol mineiro. Nele, Atlético e Cruzeiro ganharam os títulos mais importantes de suas histórias. Hoje, o Galo tem sua casa própria e vai se mudar pra lá em breve. A Arena MRV está ficando belíssima.

Porém, o Atlético ainda vai mandar vários jogos no Mineirão até o dia da mudança. Já o Cruzeiro fez acordo com o América para usar o Independência, e Ronaldo já disse que vai levar alguns jogos para o Mané Garrincha, em Brasília. Tudo isso por causa das taxas altíssimas cobradas pela Minas Arena, dona do estádio, que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. O Cruzeiro cogita também a construção de uma arena em Betim, caso haja financiadores.





Portanto, senhoras e senhores, um palco que foi construído para o futebol pode virar um “elefante branco” para o esporte bretão e abrigar apenas shows. Pode ser ótimo para a Minas Arena, mas para o futebol mineiro será ruim.

Acho que o governador Romeu Zema, que faz belo trabalho e teve votação expressiva, deveria entrar no caso, agir e resolver a questão com Cruzeiro e Minas Arena. Segundo consta, a multa é de R$ 400 milhões caso o Estado queira rescindir com a Minas Arena. Será que o estado não poderia pagar a multa e ceder o estádio, em regime de comodato para o Cruzeiro, para que o clube mineiro pague em 30 anos, por exemplo?





Outro questionamento é com relação a Ronaldo Fenômeno, dono do clube. Torcedores alegam que ele não pôs nem um centavo na compra do Cruzeiro, e poderia, sim, pagar a multa de R$ 400 milhões e pegar o Mineirão para seu clube.

Ronaldo tem gerido muito bem, com os pés no chão e a cabeça no lugar, mas realmente precisa colocar um aporte financeiro, ou para contratações, esse time é fraco para a disputa da série A, ou mesmo para adquirir o estádio. Será muito ruim o Cruzeiro jogar em Brasília, longe da China Azul, que deu show na temporada passada, ou mesmo no Independência, onde o público é 3 vezes menor do que aquele que o Mineirão recebe.

Os torcedores deveriam apelar ao governador para que a questão seja resolvida. O Mineirão será fundamental para o Cruzeiro se manter na elite do nosso futebol, com participação digna de sua história. Ninguém espera títulos nesta temporada, mas uma boa colocação no Brasileiro, sim. E na Copa do Brasil, enquanto puder avançar, será importante, até do ponto de vista financeiro.





Ano passado o torcedor azul deu quase 50 mil de média no Mineirão, e houve vários jogos em que lotou o estádio. É preciso respeitar essa gente. Se jogar em Brasília, ninguém vai se deslocar de avião, ônibus ou carro para ver o Cruzeiro jogar. As pessoas de bem não têm dinheiro para isso.

É preciso, sim, haver um acordo com o Mineirão e Minas Arena. A casa do Cruzeiro, até que ele resolva construir sua casa própria, tem que ser o Mineirão. A torcida não merece ficar excluída, pois foi fundamental no acesso, e será na manutenção do time na elite. Jogar em Brasília ou no Independência descaracterizará a equipe azul. Sua casa sempre foi o Mineirão e os títulos mais importantes de sua vida foram conquistados ali. São 6 Copas do Brasil, 4 Brasileiros e 2 Libertadores.

Sair da “Toca 3”, como o torcedor azul batizou o Mineirão, será uma bola fora, e o Cruzeiro correrá sérios riscos. Sem a força de sua torcida, dificilmente conseguirá se manter na Série A, ainda mais com o time atual.

Ronaldo precisa contratar. Concordo com ele quando diz que o resultado agora é o que menos importa, mas o torcedor, para jogar junto com o time, precisará ter um retorno no quesito reforços. Não adianta se iludir com esse time. Sei que está em formação, que chegaram 14 novos jogadores e que 22 foram dispensados.

Mas somente esses 14 contratados, com esse time, por mais que Paulo Pezzolano esteja ajustando a casa, não será competitivo o suficiente. A gente entende que a receita financeira do Cruzeiro será bem menor que a de seus pares, mas é preciso Ronaldo usar seu nome e sua força no mundo da bola para conseguir montar um grupo e um time competitivos. Não há tempo a perder.





Sugiro aos verdadeiros torcedores fazer faixas e pedir, sempre de forma ordeira e pacífica, uma solução ao governador. Afinal, ele foi eleito para governar o Estado, e, mesmo sabendo que o “futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes da vida”, é preciso valorizar nossos clubes e nosso Mineirão.

Ele pode servir para shows, eventualmente, mas foi criado para o esporte bretão, e disso os torcedores não devem abrir mão. Tenho a certeza de que uma boa conversa entre governo, Minas Arena e Ronaldo, resolverá a questão. O diálogo é sempre o melhor caminho!