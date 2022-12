Bastidores da Copa: festa imbatível dos argentinos

Torcedores argentinos fazem a festa no Catar (foto: Juan Mabromata/AFP)



Os marroquinos também estavam lá, mas não em maioria, pois era véspera de Argentina e Croácia, que jogam hoje. Acompanhei dois jogos do Marrocos nessa Copa. Sua torcida é mais "endiabrada" e truculenta. Parece ter o sangue quente. Quanto aos argentinos, a previsão é de que 35 mil estejam no Lusail Stadium, hoje.



A possibilidade de chegar a final, está trazendo para cá, em voos fretados, mais de 15 aviões lotados, e olha que a Argentina vive uma das maiores crises econômicas de sua história.

Metrôs vazios





Ao entrar no metrô de Doha, nos últimos dias, confesso sentir um vazio. É que quando todas as seleções estavam aqui, ele vivia lotado, em todas as estações, e na de Musheireb, onde estamos hospedados, era um encontro de todas as torcidas, por ser linha de conexão. Como sobraram apenas quatro seleções, as composições andam vazias e sempre há bancos disponíveis, para fazermos a viagem sentados.



No começo da Copa, era impossível achar um assento. Porém, hoje e amanhã, voltaremos a sentir o clima do começo do Mundial, pois argentinos e croatas lotarão as composições.



E, vale lembrar, que o Lusail Stadium, palco do jogo de hoje e da decisão de domingo, é fim de linha, e a caminhada de 1 km até o estádio é feita com todos colados, sem espaço nem para "respirar".





Vida voltando ao normal

Pelas ruas de Doha, a cidade vai voltando ao seu habitual, com a proximidade do fim da Copa do Mundo. Tudo mais tranquilo, mais deserto, com pouca buzinação dos carros, com praias mais vazias e fan fests sem a empolgação que havia após os jogos.



A decepção tomou conta de muita gente. Alguns brasileiros, que até tinham ingresso para a semifinal, venderam e foram embora. O filho do saudoso Gaúcho, aquele que era visto com a taça nas mãos, em todas as Copas, seguiu a peregrinação de seu pai, mas com a eliminação brasileira, está vendendo seus instrumentos musicais, para pagar a multa da passagem e antecipar seu voo.



Os torcedores que mais sentiram a eliminação foram ingleses e brasileiros, pois ambos achavam ter time para ir muito além. Aliás, estar na semifinal de hoje, contra os argentinos, era o sonho da torcida brasileira, que já dava como certa essa condição. Só que havia uma Croácia no nosso caminho, e coube aos croatas no eliminar e ter essa missão diante dos Hermanos.





Hotéis vazios e preços baixos

Um dos grandes problemas aqui no Catar, durante o Mundial, foi o preço exorbitante dos hotéis. Teve gente que pagou por 30 dias algo em torno de 100 mil dólares (R$ 550 mil).



Com a partida de várias seleções, as hospedagens foram ficando vazias e os preços voltando à realidade. Quando estive aqui em 2019, durante o Mundial, com o Flamengo, o preço do hotel em que fiquei era bem em conta.



Neste Mundial, custava mais de 20 mil dólares (R$ 110 mil) os 30 dias. O bloqueio que o Catar fez nos hotéis foi uma bola fora, e muita gente deixou de vir para cá. Outros se hospedaram em containers, bem longe da cidade, onde não havia nem ar-condicionado. E olha que alguns pagaram cerca R$ 1 mil, por dia. Realmente nesse aspecto o Catar deixou a desejar.









Hotel Fifa

O Fairmont, hotel Fifa, que recebeu ex-jogadores e dirigentes, um dos mais luxuosos da cidade, que tem forma de escorpião, também anda bem vazio. No bar da piscina, onde existe um grande telão, quase nenhum ex-jogador é visto. No restaurante, deslumbrante no piso 33, também já não há tanta celebridade.



Os ex-jogadores que ficaram são aqueles que a Fifa contratou para o evento. Outros, convidados apenas durante o período em que sua seleção esteve aqui, já deixaram o hotel. E assim vai sendo contada mais uma história deste Mundial.



Ronaldo Fenômeno fica até o final, mesmo porque a TV Ronaldo é um sucesso por aqui, com entrevistas exclusivas, por força do nome do seu dono. Tive o privilégio de fazer a única entrevista exclusiva que Ronaldo deu aqui, que já tem mais de 70 mil visualizações no meu canal de Youtube. Quem não conferiu ao vivo, pode entrar lá e assistir.









Audiência fantástica

Recebi, ontem, os números do meu canal de Youtube e a minha audiência durante o ano de 2022. Só posso agradecer a vocês por tamanha parceria, pois os números são realmente espetaculares. Agradecer a One Big Media, que cuida do meu canal, e que está providenciando uma arte para que eu possa agradecer a cada um de vocês. Brasil, Estados Unidos e Portugal são responsáveis por minha grande audiência, mas há gente do mundo inteiro ligada no meu canal e no meu Blog no Superesportes.



Agradeço aos meus patrocinadores, principalmente ao Supermercados BH, do amigo, Pedro Lourenço, e da querida diretora de marketing Kátia pela confiança e credibilidade. Estaremos juntos sempre nos anos que se seguirão. A audiência neste Mundial também superou expectativas. De coração, muito obrigado a todos vocês.