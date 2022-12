Messi dita o ritmo do tango, despacha Croácia e põe Argentina na final

Existe um gênio, um craque, um fora de série chamado Messi, que resolveu mostrar todo o seu valor neste Mundial. (foto: AFP)







Doha - A Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar depois de golear a Croácia, por 3 a 0, com show de Messi e um tango muito bem afinado. Os croatas tentaram usar o mesmo sistema de marcação que usaram contra o Brasil, mas os volantes argentinos sabem marcar e tomar a bola com precisão. E existe um gênio, um craque, um fora de série chamado Messi, que resolveu mostrar todo o seu valor neste Mundial.









Dois dos maiores gênios nos últimos tempos estavam em campo. O "ET" Lionel Messi, e o gênio croata, Modric. Mesmo a Croácia só vencendo um jogo neste Mundial, estava invicta e se classificou para as semifinais, derrotando o Brasil, nas penalidades.





Os argentinos também chegaram aqui por terem sido eficientes nos pênaltis, contra a Holanda. Mas foi um jogaço que terminou em 2 a 2. Sei que muitos brasileiros torceram para os argentinos caírem fora, mas esse não era o meu caso. Não, não sou argentino, mas Messi nos brindou nas últimas duas décadas com seu toque, drible, tabela e gol. Significa a vitória da arte.





Modric também, mas com uma seleção mais limitada, tecnicamente. Se for pelo quesito ser humano, Modric deveria ganhar. Ele destina parte do seu salário, no Real Madrid, para comprar próteses mecânicas para os mutilados de guerra do seu país. Um ato nobre. Assim como o marroquino Zyech, nascido na Holanda, mas que optou por defender a seleção do país do seu pai, não põe um centavo do que recebe da confederação marroquina de futebol, pois doa todo o dinheiro para os pobres de seu país e para os funcionários da equipe.





São exemplos que a gente não vê nos jogadores brasileiros. Aliás, já tinha gente fazendo festinha, escondido, na casa da irmã de Neymar. E os brasileiros, como meu filho Lorenzo, chorando pela eliminação do Brasil, e principalmente por Neymar fracassar em mais uma Copa. Como somos bobos!





A bola rolou no Lusail Stadium, que será palco da final de domingo. Nesta quarta-feira, faremos França x Marrocos, no Al Byat Stadium, aquele que mais parece uma tenda árabe.





A Croácia começou ditando o ritmo do jogo. Do jeitinho que fez contra o Brasil. Um time muito bem treinado, que quase não erra passes. Tá aí, por que a CBF não busca o técnico da Croácia, Zlatco Dalic? Ele ajeitaria a seleção. Esqueci, Neymar não deixaria, pois com o técnico croata, não poderia platinar o cabelo e fazer outras travessuras. Só mesmo com Tite, que era seu capacho.





O time de Modric não deixava a Argentina pensar ou jogar. A torcida hermana empurrava o time e era maioria no estádio. E a primeira defesa foi de Livakovic em chute forte de Enzo Fernandez, que ele espalmou. O jogo era tático e um erro poderia comprometer o esquema dos dois treinadores, por isso, a precaução extrema.





E foi num erro de passe croata, que num contra-ataque da Argentina, Enzo Fernandez lançou Alvarez, que driblou o goleiro, que se chocou com ele. O árbitro não hesitou e marcou a penalidade. Messi bateu no ângulo, forte, sem chances. Argentina 1 a 0.





Em seguida, numa jogada genial, Alvarez puxou o contra-ataque desde o seu campo, saiu passando pelos zagueiros e tocou na saída do goleiro. Um golaço: 2 a 0. A Croácia parecia um lutador que foi à lona.





E o terceiro gol quase saiu em cabeçada de Mac Allister, que o goleiro espalmou. O primeiro tempo terminou com Messi driblando "meio time" e mostrando sua genialidade.





A Argentina voltou disposta a matar o jogo, construir mais gol e chegar forte na final. A Croácia fez 3 alterações, para dar mais força ao ataque. Era tudo ou nada. Messi quase fez o terceiro, parando nas mãos do goleiro Livakovic.





A Croácia quase diminuiu, mas Martinez afastou. Aquela marcação croata já não existia mais. A Croácia era um gigante jogado na lona, sem conseguir reagir. Messi faz jogada genial desde o meio-campo, pela direita, entra perto da trave e toca para trás. Alvarez só empurra para o gol: 3 a 0.





Não havia mais como a Croácia reagir, estava entregue, perdida. Messi faz uma Copa genial, mostrando realmente o craque que é. 5 gols, artilheiro da Argentina com 11 gols na história das Copas, passando Batistuta. Um gênio de verdade.





E ainda tem gente que quer comparar Neymar a ele. Só mesmo um imbecil como Tite. Os argentinos esperam o vencedor de França e Marrocos, que jogam nesta quarta-feira, para saber quem será seu adversário da grande decisão. O tango argentino vai ecoar mais uma vez, domingo, aqui no Lusail Stadium. Quem tem Messi, tem tudo.