Acabou a euforia por Hulk?

Hulk, atacante do Atlético, comemora gol com a camisa alvinegra (foto: Pedro Souza/Atlético)



Até acredito que Tite, para puxar o saco, irá colocá-lo na relação dos 55 nomes para o Mundial, sendo que somente 26 estarão lá. É uma espécie de consolo para os não convocados, que ficam à espera de algum corte, por contusão ou indisciplina.



Melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada, quando fez dezenas de gols, vários deles em cobranças de penalidades, Hulk era tido e havido por parte da imprensa como jogador convocado para a Copa do Mundo do Catar. Passados nove meses deste ano, ninguém mais fala nele ou cogita sua chamada para o escrete canarinho.Até acredito que Tite, para puxar o saco, irá colocá-lo na relação dos 55 nomes para o Mundial, sendo que somente 26 estarão lá. É uma espécie de consolo para os não convocados, que ficam à espera de algum corte, por contusão ou indisciplina.

Hulk teve grande fase no Porto, onde foi artilheiro e campeão, mas jamais despertou o interesse de Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern, Juventus e outras equipes de ponta da Europa. De Portugal foi para a Rússia atuar pelo Zenit, e de lá para a China, ganhou milhões de dólares, mas onde o futebol é esquecido pelo resto do mundo.

É um dos ídolos da torcida do Atlético Mineiro, pois deu o título brasileiro, depois de 50 anos em que o clube viveu na fila. Além disso, ganhou a Copa do Brasil. Não há o que discutir com relação a isso.



Tornou-se um dos jogadores mais importantes da história do clube. Porém, jamais será um ídolo nacional como Éder, Cerezo, Reinaldo, Tostão, Dirceu Lopes, Nelinho. Será ídolo da geração atual, uma espécie de ícone estadual.





A fase não é boa. Péssimas atuações, poucos gols e poucas penalidades para cobrar. Tem sido marcado facilmente pelos zagueiros adversários. Com isso a chama de alguns, acesa para uma possível disputa de Copa do Mundo se apagou rapidamente.



A hora é de Pedro, Matheus Cunha ou até mesmo Roberto Firmino, que viveu má fase no Liverpool, mas se recuperou. E esse tem história de gols em jogos oficiais da Seleção.





A sorte está sorrindo para Tite e ele não percebe. Rodinei está arrebentando com a bola, mas não foi convocado. Segundo Tite, "os laterais brasileiros jogam por dentro e Rodinei por fora", a desculpa mais esfarrapada que já ouvi. Ele chamou os jovens zagueiros Bremer e Ibañez, que atuam no futebol italiano. Gostei, mas não acredito que os levará. Talvez, um deles.





Considero o time brasileiro excepcional do meio para a frente, mas péssimo na defesa, laterais e gol. Weverton é o melhor dos três goleiros no momento. Danilo e Daniel Alves, assim como Alex Sandro e Alex Teles são fracos. Marquinhos e Silva péssimos, e Alisson um goleiro instável. Vejam quantos problemas temos, e Tite, em seis anos, não conseguiu solucionar.





Vimos Kleberson ganhar a vaga de Juninho Paulista na Copa de 2002 e já vimos também jogadores serem convocados em cima da lista final, alguns sem sequer serem aproveitados. Tomara que seja esse o caso do Brasil, do meio para trás. Poderemos arrumar laterais e zagueiros em cima da hora, e assim, o Brasil realmente ter chances de levantar o hexa. Com o material humano atual, não acredito!





Estão enchendo a bola de Neymar por um passe genial para Mbappé marcar o primeiro gol do PSG na Liga dos Campeões e por seu começou excelente no Campeonato Francês.



Gente, o futebol francês não é parâmetro, é dos piores do planeta. Porém, com Neymar de 10, vindo de trás, Antony na direita, Pedro como centroavante e Vini Júnior na esquerda, vejo o Brasil muito forte no quesito ataque. E ainda teremos Raphinha, Mateus Cunha e Firmino na reserva. Só não desejo ver Gabriel Jesus. O artilheiro de nenhum gol em cinco jogos na Copa da Rússia. Terrível!



Vamos aguardar a lista final em novembro, dias antes da estreia no Mundial. Estamos num grupo muito fraco, Sérvia, Suíça e Camarões. Se tivermos dificuldades, dependendo do adversário nas oitavas, voltaremos bem mais cedo que o esperado.



Nos últimos quatro Mundiais, fomos eliminados por europeus, três vezes nas quartas de final e uma na semifinal, aqueles 7 a 1 da Alemanha. Aliás, enquanto escrevo essa crônica, "mais um gol da Alemanha"!