Zagueiro Thiago Silva é convocado pelo técnico Tite para os amistosos da Seleção contra Gana, dia 23 de setembro, e Tunísia, dia 27 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Na quinta-feira, no meu comentário no Giro Esportivo, critiquei Tite, antecipadamente, caso convocasse Daniel Alves, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Thiago Silva (foto). Parece que ele ouviu meu comentário e não chamou os três primeiros, o que já é uma grande vitória da Seleção e do povo brasileiro. Thiago Silva, outro que tem “cadeira cativa”, foi mantido, mas Bremer foi convocado e poderá fazer sombra ao titular. Eu colocaria Militão e Bremer. Não confio em Marquinhos e Thiago Silva. Justificando a não convocação de Daniel Alves, Tite disse que enviou auxiliares ao México, que constataram a má forma física do atleta. Balela! Não é má forma física. Ele não joga nada há anos e seria uma vergonha a sua convocação, defendendo o Pumas, do México, e jogando no meio-campo. Espero que Daniel Alves nunca mais vista a camisa amarela. Jesus e Coutinho ainda correm por fora, mas espero também que não estejam na lista final.

Pedro era pule de dez

Como dizem no Jockey Clube quando um cavalo é favorito, a convocação do atacante Pedro era pule de dez. O maior atacante do país no momento e um dos melhores centroavantes, desde que Ronaldo Fenômeno parou de jogar. É preciso, porém, que Tite dê liberdade para ele atuar, como no Flamengo. Não adianta convocar alguém e querer que jogue diferente. Gostei da convocação do Firmino, é muito mais jogador que Gabriel Jesus. A lamentar a ausência de Rodinei, melhor lateral-direito da atualidade no país. Tite chamou apenas Danilo, que é fraco para a posição.



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Chance para os jovens

Surgiram jogadores importantes, do meio para a frente, que podem dar outra cara à Seleção Brasileira na busca pelo hexa. Antony, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Júnior (foto), com Neymar atuando de meia, poderão formar um ataque poderoso na Copa do Mundo. Eles têm dado respostas positivas em suas equipes e Tite não tinha como não chamá-los. Eu vislumbro um ataque com Antony ou Raphinha, Pedro e Vini Júnior na esquerda. No meio, Neymar abastecendo a molecada. E ainda teríamos como opções, no banco, Matheus Cunha e Rodrygo. Viu, Tite, como as coisas se ajeitam. Ninguém tem que ter cadeira cativa na Seleção. O momento é quem convoca o jogador. Esqueça a sua confraria de Daniel Alves, Jesus, Thiago Silva, Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho. Se quiser, faça um churrasco para eles e mate a saudade. Na Seleção Brasileira, o povo não quer mais!

Amistosos na França

Os amistosos contra Tunísia e Gana, na França, serão os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar. Enfrentaremos duas seleções africanas, fracas, mas como Camarões está no nosso grupo, os testes serão importantes. É fundamental Tite por a garotada para jogar, sem pensar no resultado do jogo. Tem que valer a observação, o comportamento de cada um, dentro da forma em que atuam por suas equipes. O Brasil está muito bem servido do meio para a frente. Me preocupam os zagueiros, laterais e o goleiro Alisson, que vive péssima fase no Liverpool. Weverton, do Palmeiras, é o melhor de todos os goleiros e deveria ser o titular.