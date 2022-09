Se Tite puser jovens e mudar zaga, gol e laterais, Brasil pode ser hexa

Tite, técnico da Seleção Brasileira, vai se despedir do cargo depois da Copa do Catar (foto: Mauro Pimentel/AFP)



Lembro-me de uma Copa América em que, sozinho na área, meteu a mão na bola e cometeu penalidade, eliminando o Brasil. Se não me engano, em 2015. Dunga o rejeitou na sua segunda passagem, mas Tite parece querer perder outra vez, mantendo esse péssimo zagueiro. É sabido da amizade de Silva e Neymar, isso pode pesar para o treinador.



Os zagueiros Bremer e Ibañez são duas grandes novidades, gratas surpresas. O primeiro joga na Juventus. O segundo, na Roma. Quem sabe eles não barram Silva, e Tite os convoca na lista final para a Copa do Catar, em novembro.



Com Militão, nossa zaga estaria bem servida, já que não gosto de Marquinhos também. Preocupa-me a péssima fase do goleiro Alisson, dos laterais-esquerdos e do péssimo Danilo. Eu esperava que Rodinei, o melhor lateral do país, tivesse sido convocado, mas Tite achou por bem não.





É preciso o treinador entender que ele não é o dono do cargo. Ele está treinador e não tem que convocar para agradar A ou B. Tem que agradar ao povo brasileiro, que rejeita, há tempos, Daniel Alves, Thiago Silva, Gabriel Jesus e Coutinho. Jogadores absolutamente fracassados em Seleção Brasileira.





Jesus atua no Arsenal, onde Edu Gaspar, que foi diretor de Tite, comanda. Isso pode ter um peso. Dani Alves e Silva são amigos de Neymar, que tem ascensão sobre o grupo e que nunca é chamado a atenção por Tite. Neymar manda e desmanda.



Seleção tem que ter os melhores jogadores do momento. Se Danilo já provou ser fraco, por que não dar chance a Rodinei? Weverton, do Palmeiras, é o melhor dos três goleiros. Deveria ser o titular.





A sorte está sorrindo para Tite e ele parece não perceber. A 70 dias da Copa temos atacantes rápidos, inteligentes e fazedores de gols. Antony está voando, assim como Pedro e Vini Júnior. Ainda temos Matheus Cunha, outro baita centroavante, e Rodrygo, diferenciado, que atua com Vini no Real Madrid.



Se Tite puser Neymar como um típico 10, poderá ter um ataque sensacional, e aí as chances do Brasil aumentam, desde que troque Alisson por Weverton, Daniel Alves e Danilo por Rodinei, Marquinhos e Thiago Silva por Militão e Bremer. Mas ele não fará isso, e temo por mais uma eliminação precoce.



Entendo as preferências dos treinadores, mas, jamais entenderei a teimosia. Contra fatos não há argumentos: o que Daniel Alves e Thiago Silva ganharam na Seleção? Não me venham falar em Copa América ou das Confederações - que, aliás, nem existe mais. O que vale é Copa do Mundo, e nesse quesito, foram de mal a pior.



Espero que Tite mantenha sua cabeça na juventude. Não entendi levar apenas Danilo como lateral-direito. Era para levar Rodinei, por de titular e testá-lo de uma vez.



Que a lista final, em novembro, tenha os jovens convocados agora, os dois zagueiros citados e Weverton no gol. As chances de hexa aumentarão, se Tite não for teimoso e entender que tirando seus "protegidos" ganham o povo, o Brasil e, fundamentalmente, o próprio treinador. Depois não digam que não avisei.





O Gigante voltou





Maior ganhador de taças importantes em Minas Gerais, o Cruzeiro voltou ao seu lugar, a elite. Com orçamento pequeno, um técnico espetacular, jogadores medianos e determinados e uma gestão eficiente do Fenômeno e cia, o time azul estará junto aos seus pares em 2023. Ronaldo sabe que contratações deverão acontecer, e ele tem quatro meses para planejar o trabalho, contratações e tudo o mais.



Na Nike, nos Estados Unidos, em visita com R10, ele disse que vem muita coisa boa, o que confirma a informação de uma fonte de que "o torcedor azul terá notícias extraordinárias neste mês". Quem sabe começa pelo fornecedor de uniformes, já que Ronaldo é contratado vitalício da Nike?



É bom ver a nação celeste feliz, mas faço um apelo a Ronaldo: esconda a taça de campeão da Série B, que o Cruzeiro deverá ganhar, bem no fundo da galeria de troféus. Deixe sempre à frente as seis Copas do Brasil, os quatro Brasileiros e as duas Libertadores.



Observe, Ronaldo, que no Brasil poucos times têm essa quantidade de taças. São Paulo, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Santos e Palmeiras com certeza juntam-se ao Cruzeiro em conquistas importantes! Parabéns pelo trabalho sério, transparente e competente. O Gigante voltou ao lugar de origem: a Série A!