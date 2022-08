Depressão é quem ganha salário mínimo e paga para ver Vargas jogar

(foto: Pedro Souza/Atlético)

América

Liga dos Campeões

Eduardo Vargas disse que entrou em depressão depois que foi expulso do jogo contra o Palmeiras. Ele seria o sexto cobrador de penalidades e pouparia, assim, o jovem Rubens. Senhoras e senhores, o cara ganha R$ 800 mil mensais e diz ter entrado em depressão, para justificar a cobrança do torcedor. Aí eu pergunto: imagine aquele torcedor, que ganha o salário mínimo, mas tira uns trocados para assistir o jogo do Galo?Isso é balela do Vargas, que nunca foi um grande jogador, apenas mediano, que não tem história bonita por onde passou. Sempre na reserva, com futebol bem comum. Tem dado um prejuízo ao Atlético gigantesco. A diretoria deveria tê-lo mandado embora, pois, assim como o Turco Mohamed, esse jogador jamais deu liga com a torcida. E olha que ele se garantiu até 2024, pois renovou contrato, recentemente. Segundo consta, ganhava R$ 900 mil mensais e aceitou a redução de R$ 100 mil. Parece piada, mas não é.Não adianta o torcedor cobrar do Vargas, pois ele não passa disso que temos visto. Reserva e bem normal. Tem que cobrar é de Hulk, que foi o grande nome do futebol brasileiro na temporada passada. De Allan, Jair, Zaracho, Arana, Nacho, jogadores que já mostraram que têm competência e são capazes, mas que o futebol de primeira linha ficou esquecido em 2021. Nesta temporada, todos eles têm sido uma decepção.Meu cardiologista, doutor André Shuster, com quem conversei esta semana, pois tive um pequeno susto, me perguntou o seguinte: “Jaeci, e o meu Galo, o que passa por lá?”. Respondi: acredito que está acontecendo o mesmo que aconteceu com o Flamengo em 2020. O time envelheceu e os jogadores conseguiram dar o máximo em 2019, quando ganharam quase tudo. Em 2020, por incompetência de Sampaoli e Abel, Rogério Ceni, aos trancos e barrancos, ainda conseguiu ganhar o Brasileiro, mas em 2021, o Flamengo foi um fracasso só. Esse é o mesmo problema do Galo. Jogadores que se desdobraram e deram o máximo na temporada anterior, não conseguem render mais.A solução passa por dois processos: subir jogadores da base e contratar reforços. Não sei como anda a base atleticana, mas é preciso buscar “jóias” por lá, lapidá-las e por no time de cima. O outro processo seria de contratações. Mas como um time sem dinheiro e com uma dívida de R$ 1,3 bilhão vai poder contratar? Os jogadores que chegaram, Pedrinho e Pavón, ainda não disseram ao que vieram, mas, ambos estavam parados por muito tempo e isso está pesando. Vejam bem: não é que os jogadores cansaram de ganhar taças. De jeito nenhum. Eles não estão acomodados, mas não conseguem render além disso. É fato.Pode trazer o Guardiolla, o Klopp, e nada vai mudar. O problema do Atlético não é treinador, pois Cuca já provou ser vencedor. O problema são os jogadores. Esperar mais deles é se iludir até o fim do Brasileiro. É torcer para que Flamengo e Palmeiras ganhem o maior número de taças, para sobrar mais vagas na Libertadores, pois será terrível o Galo não estar na principal competição, justamente no ano mais importante de sua história, quando irá inaugurar sua casa própria, a Arena MRV, que será um orgulho para cada atleticano.No clássico de hoje, no Independência, o Coelho, muito bem treinado por Vagner Mancini, vai tentar aumentar a crise no Galo, com uma grande vitória. Bem colocado no Brasileirão, o América quer se garantir na elite em mais um ano e será importante, principalmente se houver a criação da Liga. Na nona posição, com 31 pontos, o Coelhão pensa até em beliscar a pré-Libertadores. Serão 15 jogos, com o de hoje, e o América tem todas as chances de atingir seu objetivo. Não será parada fácil para o Galo, pois o adversário vive melhor momento, está mais confiante e decidido a não perder pontos.O sorteio aconteceu na sexta-feira (26) e já temos os grupos da competição. O grupo da “morte” terá Bayern, Barcelona e Inter de Milão. O outro, que também é complicado, terá PSG, Juventus e Benfica. No mais, os favoritos deverão se classificar. Vale lembrar que somente dois avançam às oitavas de final. Meus favoritos ao título são: Real Madri, Liverpool, Bayern de Munique e Barcelona. Correndo por fora, City e PSG. E você, o que pensa sobre a Champions League? A grande final será em 10 de junho de 2023, no Ataturk Olimpic Stadium, na belíssima capital da Turquia, Istambul. Se Deus quiser, estaremos lá, cobrindo a nossa décima terceira final.