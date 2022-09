Torcida celeste conta os dias para comemorar o tão aguardado retorno à elite do futebol brasileiro (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Os torcedores do Cruzeiro, 9 milhões espalhados pelo mundo, representados pela China Azul, no Mineirão, poderão soltar o grito de “eu voltei ao meu lugar de origem”, no jogo de hoje, contra o Criciúma, e mais ainda na partida contra o Operário. O Cruzeiro já subiu, mesmo com os 58 pontos atuais, mas existe uma tal de matemática no futebol – não deveria existir pois futebol é bola na casinha – que ainda não permite garantir. Mas, só mesmo um tolo ou alguém radical para não admitir a possibilidade de que o time azul está de volta ao seu lugar, de onde jamais sairia não fossem os desmandos da diretoria acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e outras coisas mais.





Foram dois anos de calvário e sofrimento, sem perspectiva, até que um “tal” Fenômeno se dispôs a comprar o clube que o revelou para o mundo e fazer do seu jeito, com competência e qualidade. Chutou a bunda de gente que estava contratada e queria gastar um orçamento de R$ 90 milhões sem ter um centavo, devendo até as cuecas, e planejou o clube com orçamento dentro da realidade de R$ 35 milhões, contratou um técnico desconhecido, jovem e extremamente competente, jogadores sem badalação e pôs no comando da gestão Paulo André e outros da sua extrema confiança. O resultado está aí, com campanha tão fenomenal quanto ele. Ronaldo foi um dos maiores jogadores da história e, como gestor, se notabiliza pela mesma competência e qualidade que tinha nos gramados.





Hoje, “papai” Ronaldo, como o apelidamos carinhosamente, estará no Mineirão, ou “Toca 3”, se preferirem, para comemorar com sua torcida a volta definitiva à elite. O ano de 2022 tem sido espetacular para todos eles. Uma campanha sólida, competente, transparente, sempre mantendo distância bem grande para os concorrentes. Neste momento, são 17 pontos acima do quinto colocado, faltando 11 rodadas. Uma campanha irretocável, séria e dedicada. Quando o árbitro der o apito final no jogo de hoje, a festa será imensa. Pode buzinar, fazer carreata e soltar o grito a plenos pulmões: “nós voltamos”! E que se cuidem os adversários no ano que vem. Pelo que conheço de Ronaldo, vem novidades por aí para a formação de um time competitivo e forte. O Cruzeiro não vai voltar para figurar e sim para disputar as taças que sempre disputou. Pode até ter dificuldades financeiras, pois as dívidas são imensas, mas nada que o Fenômeno não possa equacionar, buscando, por exemplo, um outro investidor que queira pegar 20% de sua empresa. Só que esses 20% hoje valem muito mais do que no passado. Agora a conversa é outra. Time de Série A, gigante em conquistas, tem que saber valorizar o “passe”! Ronaldo saberá fazer isso, como poucos.





Fico muito feliz em ver o Cruzeiro de volta ao seu lugar. Ao contrário de torcedores odiosos, eu, como flamenguista, não torço contra o Vasco. Quero que ele também volte à elite, pois é um gigante do nosso futebol e precisa estar no seu lugar. Vasco, Botafogo e Fluminense fortes vai significar um Flamengo ainda mais forte. Não torço pelo fim das outras agremiações, muito pelo contrário, quero vê-las gigantes também. Claro que a rivalidade é saudável, mas tudo dentro do limite da racionalidade. Gostaria de ver Atlético, Cruzeiro e América bem fortes para representar Minas Gerais, em nível nacional e internacional, com maestria. Infelizmente, quando um está bem o outro vai mal. O Cruzeiro brilha nessa temporada, em campo, já o Galo está mal técnica e financeiramente. Gosto quando os dois estão disputando taças e títulos.





Mas é hora de falar do Cruzeiro, do gigante que acordou e voltou. De Ronaldo Fenômeno, com seu trabalho ético, transparente e sério, de um profundo gestor, homem da bola, que conhece e sabe fazer um grande trabalho. Comemore, torcedor, pois você sofreu nos últimos três anos o que jamais mereceu. Jogaram o Cruzeiro na lama, mas, com a força dessa fantástica torcida, o clube foi resgatado por um dos maiores ídolos de sua história. Uma parceria fiel e duradoura. O Fenômeno e o maior ganhador de títulos importantes das Minas Gerais nasceram um para o outro. Boa comemoração, sempre na paz e de forma moderada! O Cruzeiro voltou à elite, isso é o que importa!