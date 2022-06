Cruzeiro vence e abre 11 pontos para o Grêmio

Jajá deu assistência e marcou gol pelo Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR (foto: Staff Images/Cruzeiro) O Cruzeiro, líder isolado da Série B, buscava sua oitava vitória de forma consecutiva. E conseguiu, ao bater o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa, chegando aos 25 pontos, abrindo 11 para o Grêmio, quinto colocado, e 7 para o vice-líder Sport. “Papai” Ronaldo estava acordado, lá na Espanha, para assistir ao jogo.

O time mineiro tinha problemas, com a ausência de jogadores importantes, inclusive o artilheiro Edu, que começou no banco por problemas físicos e médicos. Por isso, bato na tecla de que é preciso a diretoria se movimentar e contratar 4 jogadores para a sequência da competição. São 38 jogos, o desgaste é grande, calendário apertado e contusões e cartões são comuns.





Quem quase marcou foi o Operário. Paulo Sérgio cobrou falta e a bola explodiu na trave. O Cruzeiro deu o troco com Canesin que, diante do goleiro Vanderlei, chutou em cima dele. Esse lance mostrou que o time azul poderia atacar mais e se impor.

E isso aconteceu, pois o Cruzeiro tramava bem pelas duas extremas. Willian Oliveira quase marcou em bela cabeçada. Grande defesa do goleiro do Operário. O jogo esfriou um pouco e as jogadas ficavam de uma intermediária à outra.

O Cruzeiro teve boa chance com Jajá, que arrancou e sofreu falta na entrada da área. A cobrança não deu em nada. Fernando Neto deu o troco, por cima do gol. O empate no primeiro tempo, acabou sendo justo.





Edu, artilheiro do time, entrou no segundo tempo. Ele era a maior esperança de gols. Mas quem quase marcou foi Matheus Bidu, chutando forte, rente à trave.

Em seguida, Jajá fez grande jogada, driblou 3, e tocou para Leonardo Pais, ajeitar e tocar para o fundo das redes. Cruzeiro 1 a 0. A vantagem não durou muito. Paulo Sérgio tocou na saída de Rafael Cabral, e Zé Ivaldo salvou, em cima da linha. Porém, Silvinho pegou o rebote e empatou, 1 a 1.

O Cruzeiro não tomava gol havia sete jogos. O Cruzeiro não se abateu. Jajá foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Vanderlei. 2 a 1 Cruzeiro.

Independentemente do resultado, o Cruzeiro é um time organizado, que sabe o que faz com a bola, muito bem treinado. O resultado deixava o time mineiro com 11 pontos sobre o Grêmio, quinto colocado, e 7 acima do Sport, vice-líder.

Uma campanha espetacular, com 25 pontos em 30 possíveis. O Operário era um bom adversário e só não empatou porque Rafael Cabral saiu nos pés de Paulo Sérgio, salvando o time azul.

O Cruzeiro esperava a chance de matar o jogo, e quase marcou com Rodolfo. Vanderlei mandou para escanteio. O time paranaense queria o empate a qualquer custo.

Porém, ficou tudo como estava, e o time azul faturou mais 3 importantíssimos pontos fora de casa, cada vez mais líder, dando certeza, ao seu torcedor, de que a volta à elite é apenas questão de tempo.