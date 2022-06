Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário do Cruzeiro, frequenta os camarotes do Mineirão nos dias de jogos do Cruzeiro sempre que possível e tem o costume de recepcionar os jogadores no vestiário após as partidas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







O Cruzeiro encara o Operário, em Ponta Grossa, Paraná, amanhã, às 21h30. Embalado na Série B, líder isolado com 22 pontos, com nove a mais que o Grêmio, quinto colocado, o que lhe dá uma gordura extraordinária, o time azul só pensa na sétima vitória consecutiva para aumentar ainda mais a sua vantagem. Com campanha espetacular, 22 em 27 pontos possíveis, a ideia de Ronaldo Fenômeno e sua equipe é a de disparar na liderança e acumular o máximo de gordura para quando chegar em outubro a equipe esteja com o acesso à elite praticamente garantido.





“Vacinado” pelos dois últimos terríveis anos, quando flertou com a Série C, o Cruzeiro conseguiu se repaginar, contratando um técnico desconhecido e jogadores sem badalação. Porém, a figura de Ronaldo pesou muito e é sobre ele que eu quero falar. Você entrar num vestiário, após uma vitória e ter seu ídolo, dono do clube, te esperando para um abraço, ao mesmo tempo que aumenta sua responsabilidade, te dá um conforto e uma segurança incríveis. Hoje, os jogadores têm a quem admirar e o compromisso, assumido com o Fenômeno, de levar sua equipe de volta ao seu lugar de origem, a Série A. Lembro-me de um jogo em que o artilheiro Edu marcou o gol da vitória do Cruzeiro e, ao entrar no vestiário, foi abraçado pelo Fenômeno. Imaginem um gênio como foi Ronaldo, um dos maiores de todos os tempos, receber o grupo de jogadores dessa forma!





Ainda em Paris, no domingo, mandei mensagem para ele. Ronaldo já havia voltado para Madri, pois seu time o Valladolid tinha um último jogo para vencer e voltar à elite na La Liga, o que de fato aconteceu. Ele me disse que em breve vamos fazer uma resenha no meu canal do YouTube, no meu Blog no Superesportes e no canal dele. Vamos aguardar. Tive o privilégio de fazer várias entrevistas exclusivas com o Fenômeno, que sempre me atendeu com muita gentileza. Torço muito por ele e pelo Cruzeiro. Minha expectativa é a mesma da torcida: ver o time azul de volta à elite, o mais breve possível.

Tenho uma preocupação com relação à SAF e ao clube social. Entendo que os juristas deverão votar para que a SAF assuma também as pendências deixadas pelo clube. Não há como dissociar isso. Dessa forma, será complicado, pois o Cruzeiro tem grandes dívidas na Fifa, se não me engano só no caso Rodriguinho são mais de R$ 60 milhões, além de pendências financeiras altas, com ex-funcionários, entre eles Fábio e Dedé, que têm muito a receber do clube. Eles abriram mão de parte do salário, para ajudarem na reconstrução do Cruzeiro, e têm direito a receber aquilo que lhes é devido. Como Ronaldo prometeu um aporte de R$ 400 milhões, em cinco anos, talvez tenha que antecipar isso, tão logo a Justiça decida se as SAFs no Brasil terão mesmo que arcar com as contas das gestões anteriores dos clubes.





Tomara que se isso acontecer não venha a atrapalhar os planos da equipe no seu objetivo maior. Ronaldo é um vencedor nato. Seus negócios vão de vento em popa e ele não apostaria no Cruzeiro se não tivesse a certeza de que o projeto dará certo. Essa parceria China Azul– Ronaldo está me encantando e aposto no sucesso. Claro que as coisas não acontecerão do dia para a noite, mas só pelo começo de sucesso, dentro de campo, dá para perceber a credibilidade do negócio. Que venha a sétima vitória consecutiva, amanhã à noite, e que o Trem Azul continue nos trilhos até a confirmação da volta à elite.





PÊNALTIS

O Palmeiras já teve 17 penalidades assinaladas a seu favor nesta temporada. Ano passado, no Brasileiro, o Galo foi motivo de memes, por ter 11 pênaltis marcados a seu favor. Não vi a imprensa paulista criticar a quantidade excessiva de pênaltis para o Palmeiras. Como escrevi na temporada passada, os árbitros erram contra e a favor de todas as equipes. Não acredito que sejam venais. “Pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Onde está a famosa isenção?