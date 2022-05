Cruzeiro tem um fenômeno de torcida

Torcedor do Cruzeiro vai lotar o Mineirão contra o Sampaio Corrêa (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Se houvesse a possibilidade de 100 mil ingressos, não tenho dúvida de que se esgotariam. A lembrança que me vem é daquela multidão cruzeirense naquela decisão contra o Villa Nova. Mais de 130 mil pagantes no Mineirão. Bons tempos, de casa cheia, sem brigas ou mortes. Quarenta mil ingressos vendidos em poucas horas e uma parceria que está dando certo entre a torcida do Cruzeiro e Ronaldo fenômeno, dono do clube, mostra que domingo o Gigante da Pampulha vai estar lotado. O horário é o melhor possível, às 11h. As famílias poderão se reunir no Mineirão, comemorar mais uma vitória azul, e seguir para o tradicional almoço de família.Se houvesse a possibilidade de 100 mil ingressos, não tenho dúvida de que se esgotariam. A lembrança que me vem é daquela multidão cruzeirense naquela decisão contra o Villa Nova. Mais de 130 mil pagantes no Mineirão. Bons tempos, de casa cheia, sem brigas ou mortes.





Sua primeira providência, quando comprou o clube, foi mandar embora o cara que tinha sido contratado para montar o Cruzeiro nesta temporada.



A antiga gestão queria gastar R$ 95 milhões, sem ter um centavo, devendo até as cuecas. Ronaldo disse não. "A gente vai trabalhar com o orçamento que cabe no nosso bolso, e vamos montar um time competente", disse ele, na época. Ronaldo está mostrando como se administra com seriedade, austeridade e competência. Em 5 meses, fez mais do que a última gestão, planejando um orçamento de R$ 35 milhões, anuais, com salários em dia e um time modesto, dentro da atual realidade.Sua primeira providência, quando comprou o clube, foi mandar embora o cara que tinha sido contratado para montar o Cruzeiro nesta temporada.A antiga gestão queria gastar R$ 95 milhões, sem ter um centavo, devendo até as cuecas. Ronaldo disse não. "A gente vai trabalhar com o orçamento que cabe no nosso bolso, e vamos montar um time competente", disse ele, na época.





E foi isso o que aconteceu. Contratou um técnico jovem e desconhecido, o uruguaio, Paulo Pezzolano, que está fazendo um excelente trabalho. Com jogadores sem nenhuma badalação, assumiu a ponta da Série B e não quer sair mais. A ideia é vencer o Sampaio Corrêa, domingo, chegar aos 19 pontos e manter a liderança isolada.



Claro, como escrevi ontem, ainda há muito a ser feito, mas Ronaldo já mostrou o caminho que o Cruzeiro deve seguir. A torcida, esperançosa pela volta à elite, está fazendo tudo que o "patrão" pede. Cabe a ele, então, contratar mais quatro jogadores experientes, para darem suporte aos jovens e para que o Cruzeiro tenha grupo, time e fôlego para chegar entre os quatro primeiros que voltarão para a Série A.



Torço para que Grêmio e Vasco subam também. Gosto de ver os gigantes e ganhadores de taças, ao lado de seus pares. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Inter e demais equipes que estão na Série A, esperam os três times, de braços abertos.



Não citei o Galo, pois, com certeza, sua torcida não quer ver o maior rival de volta.



Enfim, domingo vai ser bonito. Mineirão lotado em um horário decente para um país violento, com muitas crianças e famílias, no Mineirão. Que a torcida faça a festa que fez contra o Remo. Foi emocionante e de arrepiar! Que torcida é essa!





Atlético pela classificação na Libertadores





O Atlético enfrenta o Del Valle, esta noite, no Mineirão, para faturar mais 3 pontos e se garantir, definitivamente na próxima fase da Libertadores.



Num grupo em que é o favorito, mesmo não tendo feito grandes jogos, o Atlético ainda sobra e não há dúvidas da sua classificação.



A Libertadores, que recebe oito times do Brasil, oito da Argentina, está cada vez mais desqualificada com o excesso de times. O legal seria o campeão e vice de cada país, para qualificá-la.



Nos moldes atuais, dificilmente um time brasileiro deixará de conquistar a competição. Os argentinos andam mal das pernas. Nem o poderoso Boca, tem sido páreo para nossas equipes. Salva-se o Ríver Plate, e mesmo assim, o grande campeão não está com essa bola toda.