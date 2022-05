O maior ganhador da Copa do Brasil está vivo

Se havia um tabu de o Cruzeiro não vencer o Remo, ele foi por água abaixo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Foi sofrido, com um gol de Edu quase no final do jogo, e mais sofrido ainda nas penalidades, quando o Remo teve a chance de vencer na quinta cobrança. Mas brilhou a estrela do goleiro Rafael, o sacrifício dos jogadores jovens, que se desdobraram em campo, e o placar de 5 a 4, nas penalidades, fez o Cruzeiro eliminar o Remo e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

A competição não poderia ficar sem o seu maior campeão, 6 títulos, nessa fase. Vale lembrar que em competições mata-mata, já vimos muitas surpresas, e, embora esse time do Cruzeiro não seja o melhor dos últimos tempos, nada o impede de ir avançando. Conhecer os atalhos, ele conhece como poucos, haja vista a quantidade de troféus que tem em sua recheada galeria.





A gente sabe que depois da terra arrasada, qualquer centavo faz falta e faz a diferença. Ronaldo administra com mão de ferro, pois é um grande empreendedor, mas não pode se esquecer de pagar as rescisões de contratos de funcionários demitidos.

Tem gente que está sendo mandada embora e não está recebendo seus direitos. Isso é obrigação do empregador, e Ronaldo sabe disso. Há funcionário que ganha o salário mínimo, e precisa receber para pôr o alimento em casa. Há filhos a serem sustentados e ele está no seu direito de receber tudo o que lhe é devido.





Esse dinheiro que entra agora, com certeza deverá servir para pagar essas pendências. Todos entendem as dificuldades de Ronaldo em gerir o clube, mas ele precisa entender, também, a necessidade dos funcionários. Tirando esse deslize, no mais o trabalho é bom, e, principalmente, dentro de campo, o time vai se firmando, ganhando confiança e mostrando que é possível sim voltar à elite nessa temporada. Essa é a prioridade, e se manter entre os ponteiros, como está fazendo agora, é fundamental.





A China Azul está em festa pela classificação e pela vice-liderança do time na Série B, junto com o Bahia, com 13 pontos, mas é preciso que isso se mantenha a cada rodada, para que não perca o contato com quem realmente quer subir.

Torço muito para Cruzeiro, Grêmio e Vasco voltarem à elite, pois são 3 gigantes, ganhadores de taças no país. A Série A precisa deles, para se juntarem aos seus pares. Tem muita coisa pela frente, muitas dificuldades ainda vão surgir, tanto de ordem financeira, quanto de ordem técnica.

Por isso, bato na tecla de que Ronaldo precisa contratar um camisa 10, um goleiro experiente, embora Rafael tenha brilhado nas defesas das penalidades, e mais 4 jogadores para serem inscritos em julho, e darem mais corpo ao time, uma espécie de suporte para os jovens.

