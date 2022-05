Vinícius Júnior: o garoto venceu o preconceito e mostrou ao mundo seu valor

Vinícius Júnior carrega a taça da Liga dos Campeões da Europa. Jogador brasileiro marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre Liverpool por 1 a 0 na final, em Paris (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Paris - Vinícius Júnior foi o herói da conquista do Real Madrid, marcando o gol do título. O goleiro Courtois foi eleito o melhor em campo, o que prova que o Liverpool valorizou o título do time merengue. Porém, quero destacar aqui o papel do jovem garoto, nascido em São Gonçalo, negro, com muito orgulho, que sofreu todo o tipo de preconceito para chegar onde chegou.



Além de uma família que lhe deu a base, conta com uma equipe espetacular e uma empresa, cujo o grande diretor é Frederico Pena, seu principal agente, dono de um currículo invejável, de Belo Horizonte, com formação na Escola Americana de BH, filho de dois médicos e um nível de empresário que o futebol precisa: ético, transparente e, acima de tudo, competente.

Montou uma equipe de alto nível, com cada profissional engajado no fortalecimento e crescimento de Vinícius Júnior como homem, cidadão e jogador. Lembro-me de uma conversa com Frederico, na qual ele me disse que o ex-técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, queria mandar Vini Júnior, embora.



Não acreditava no garoto e não teve paciência para dar mais oportunidades a ele. Vale lembrar que o atacante chegou ao Real Madrid com apenas 17 anos, como uma joia, formada no Flamengo, e que despontava para o mundo justamente no maior clube do mundo. Não é fácil. Aprender um outro idioma, se acostumar com o frio, com os costumes, enfim, tudo jogava contra.

Por sorte, o presidente, Florentino Perez, que foi quem contratou Vini Júnior, sempre acreditou nele e não o negociou quando Zidane pediu. Se tivesse ouvido o ex-técnico, com certeza teria feito o pior negócio da sua vida. O presidente tem olhos de lince, e sabia que estava diante de um grande e jovem jogador.



E Vini Júnior não desistiu. Entrava no fim dos jogos e procurava mostrar serviço. Em Benzema, encontrou o parceiro ideal, e, aos poucos, foi vencendo todo o tipo de preconceito. Hoje, está consagrado e na história do Real Madrid. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer até se tornar o melhor jogador do mundo e ajudar o Brasil na busca pelo hexa, no Catar.



Se Tite o rejeitou tantas vezes, agora não há mais como fugir. Vini Júnior é o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo, e não caberia ver a Seleção Brasileira sem ele. Parabéns Vinícius Júnior e Frederico Pena. Um trabalho sério, transparente, e competente, sempre resulta em sucesso.



O jovem pobre, negro, da periferia venceu, e que isso sirva de exemplo contra todo o tipo de preconceito, de credo, de raça, de cor, de sexo, enfim, o mundo não pode mais aceitar nenhum tipo de discriminação.



Vini Júnior, esse é o “cara”! Despeço-me de Paris com missão cumprida. Fechei com chave de ouro a minha décima segunda cobertura de final de Champions League e com o título do Real Madrid. Muito obrigado a todos vocês pelo prestígio aqui neste espaço, no meu Blog no Superesportes, minha coluna on-line no nosso site, no meu canal de YouTube e na Rádio Tupi do Rio de Janeiro.

Cruzeiro é líder isolado

O Cruzeiro, de Ronaldo Fenômeno, é líder isolado do Brasileiro da Série B, com sobras. O técnico Paulo Pezzolano faz um excelente trabalho e os jogadores entenderam o que é disputar a Segundona. O trem azul está nos trilhos.



Porém, é preciso bater na tecla de reforços. Encontrei com o head hunter da XP, Pedro Mesquita, aqui em Paris, e fiz uma rápida entrevista com ele, que você confere no meu blog, no Superesportes, e no meu canal de YouTube.



Ele virou um grande amigo e parceiro de Ronaldo, e sabe que em julho, quando a janela abrir, o Cruzeiro vai precisar contratar uns quatro jogadores para ter suporte e tranquilidade para se manter entre os quatro primeiros, até atingir o acesso – espero que aconteça antes mesmo de novembro chegar.



A torcida azul está em êxtase e agradece ao Fenômeno por não ter desistido da compra do clube.