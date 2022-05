Não adianta a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) dizer que não se responsabiliza por dívidas trabalhistas dos clubes que se tornaram empresas, pois a Justiça vai determinar que os novos donos assumam tais dívidas. Os funcionários demitidos estão recorrendo a quem de direito e pedindo que a SAF assuma tais compromissos. Isso ocorreu com a Varig, quando estava perto de quebrar. Criaram a Varig “Nova”, com novo CNPJ e sem qualquer ônus, e deixaram as dívidas com a Varig “Velha”. Os funcionários entraram na Justiça, que determinou que a Varig “Nova” pagasse as pendências. O resultado é que a empresa quebrou e os funcionários ficaram a ver navios. No caso da lei da SAF, há essa brecha, e dificilmente os donos dos clubes fugirão do compromisso de ter de pagar aos funcionários, que estariam ligados ao clube – e não a ela. O goleiro Fábio (foto), por exemplo, tem mais de R$ 15 milhões a receber do Cruzeiro e vai pedir que a SAF honre o compromisso. Como ele, há dezenas de funcionários dispostos a fazer o mesmo.

A sombra de Cuca no Galo e de JJ no Flamengo

Criação da Liga no Brasil

É preciso que os dirigentes se unam e entendam que 50% do que for arrecadado com a criação da Liga seja dividido de forma igualitária entre os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B. Os outros 50% podem ser fatiados entre campeão, vice, quem vende mais pay-per-view e por aí vai. É assim que funciona na Premier League, na Inglaterra, e no mundo inteiro. Flamengo e Corinthians não podem querer se beneficiar e ganhar cotas maiores pelo fato de terem as maiores torcidas do Brasil. Essa questão cabe ao sistema de vendas de jogos na TV fechada. Se não houver isonomia entre os clubes, a Liga não sairá do papel.





Paulo Pezzolano tem um grupo limitado nas mãos, mas o time do Cruzeiro está muito bem treinado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 26/4/22)



Reforços serão fundamentais para o Cruzeiro

A boa campanha do Cruzeiro na Série B e o avanço na Copa do Brasil se devem ao belo trabalho do técnico Paulo Pezzolano, que tem um grupo limitado nas mãos, mas muito bem treinado. Sua comissão técnica tem feito um trabalho elogiável, mas é preciso contratar na janela de julho, para que o Cruzeiro não perca o gás quando os principais jogadores não puderem atuar por lesões ou suspensões. Ronaldo Fenômeno está ciente disso e sua equipe já avalia alguns nomes que poderão ser contratados para a janela. Um camisa 10 é o principal objetivo. O grande problema é achar esse cara no mercado.