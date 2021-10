Exclusivo: empresários vão pagar salários atrasados aos funcionários

A fonte preferiu não se identificar (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

A reunião do presidente do Cruzeiro na segunda-feira será com 4 empresários: Aquiles Diniz, Régis Campos, Pedro Lourenço e Paulo Henrique Pentangna, do Banco BS2. Os empresários vão dizer que pagam os salários atrasados, mas que não darão um centavo na mão do presidente.

“Vamos pagar os funcionários, mas, nós mesmos faremos isso, diretamente com eles. Não daremos um centavo aos dirigentes, pois a SAF ainda não foi concretizada”. Ele prefere não se identificar. E reconfirmou que o presidente pediu R$ 30 milhões, hoje cedo, para tocar o clube até o fim do ano, e R$ 9 milhões para quitar os salários atrasados.

“Se tem algum mentiroso aqui é ele, pois nós reunimos, hoje cedo, e ele pediu exatamente isso”, revela a fonte!