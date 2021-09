Franceses comemoram o título da Copa de 2018, disputada na Rússia: proposta de Mundial de dois em dois anos é má ideia (foto: FRANCK FIFE/AFP - 15/7/18)



(foto), reuniu ex-jogadores e ex-técnicos em Doha, no Catar, para um estudo e sugestões para melhorar o futebol. Entre as propostas, surgiu a de que a O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reuniu ex-jogadores e ex-técnicos em Doha, no Catar, para um estudo e sugestões para melhorar o futebol. Entre as propostas, surgiu a de que a Copa do Mundo poderá ser disputada a cada dois anos , e não mais a cada quatro anos, formato original usado até os dias de hoje. Entre os convidados, os craques Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, Seedorf e o ex-treinador Arsène Wenger. Ronaldo Fenômeno é a favor do evento a cada dois anos. Eu discordo veementemente. O Mundial é atrativo justamente pelo seu período mais longo, assim como a Olimpíada. Se a ideia for aprovada, vai banalizar o maior torneio de seleções do mundo, e perderá a sua magia e interesse.









Grana fala mais alto





15:17 - 19/08/2021 EXCLUSIVO: Cuca abre seu coração e fala da grande fase do Galo Claro que a Fifa está visando aos lucros e muito dinheiro. Instituição bilionária, que esteve envolvida em corrupção em 2015, com o “Fifagate”, quando vários presidentes de confederações foram presos e banidos do futebol, ela só pensa em aumentar seus lucros, como se fosse um banco. Recentemente, aumentou de 32 para 48 o número de participantes do Mundial, o que quantifica a competição, mas não a qualifica. Se com 32 equipes temos jogos sofríveis nas Copas do Mundo, imaginem com 48 seleções! Atletas alegam que a cada dois anos o Mundial poderá ter mais jogadores importantes que, muitas vezes, disputam apenas duas Copas por causa do período de quatro anos. Balela! Quando o cara é excelente jogador, pode disputar até quatro ou cinco Mundiais. Mbappé, por exemplo, campeão do mundo com 18 anos, terá, no mínimo, mais três Mundiais pela frente. O Fenômeno disputou quatro – 1994-1998-2002 e 2006. Em 1994, não entrou em campo, mas fez parte do grupo vencedor, com 17 anos.









Sete Lagoas

(foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO %u2013 6/3/21)



O Cruzeiro joga hoje contra a Ponte Preta, na Arena do Jacaré (foto). Vale lembrar que foi lá que o futebol mineiro viveu sua maior crise técnica e financeira. O Cruzeiro esteve prestes a cair e salvou-se no último jogo, na goleada histórica de 6 a 1 sobre o Atlético. Como a Prefeitura de BH liberou torcida nos jogos de Cruzeiro e Atlético daqui pra frente, é necessário que o clube azul volte para o “seu estádio”, que a torcida chama de Toca 3, pois foi ali que o Cruzeiro conquistou os maiores títulos de sua história. Na minha visão, jogar em estádio menor e no interior apequena o grande da capital. Vale lembrar que opinião cada um tem a sua.

Gabigol pode pegar cinco jogos

(foto: fELIPE DUEST/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO %u2013 25/9/19)



O atacante Gabigol, do Flamengo, pode ser suspenso por cinco jogos porque disse que o Campeonato Brasileiro é “uma várzea”. Gabigol (foto) não está errado, não. Uma competição em que o VAR, que deveria corrigir erros, vive cometendo-os também, os árbitros são fraquíssimos, o número de faltas é excessivo e o de bola rolando não chega a 45 minutos é realmente uma várzea. Só não enxerga quem não quer. Falar a verdade virou motivo de punição? As autoridades deveriam tomar como exemplo e melhorar todos os pontos ruins citados por mim. Porém, se for punido, a torcida do Flamengo não precisa se preocupar. Pedro, artilheiro e até mais técnico que Gabigol, é seu reserva imediato.