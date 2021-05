Os argentinos é que temem pegar o Galo

(foto: Pedro Souza/Atlético)

O Galo, maior pontuador da fase de grupos da Libertadores , leva a vantagem de decidir seus jogos em casa, até a fase semifinal. Se num passado, não muito distante, Boca e Ríver eram temidos, hoje são eles quem temem ter que encarar o time mineiro nas oitavas-de-final, caso o sorteio defina assim. Ainda há o Cerro Portenho, batido facilmente pelo Galo, e o Defensa Y Justicia, que também deve ser atropelado pelo alvinegro, caso cruze com ele. Sim, os confrontos das oitavas-de-final serão decididos em sorteio, na Conmebol.









Atlético só não fez os 100% na primeira fase , porque empatou na estreia com o fraquíssimo La Guaira, na Venezuela. Mas fez 16 pontos, ganhando 5 jogos e empatando 1. Campanha elogiável, desde que mantenhamos os pés no chão para dizer que os adversários foram fraquíssimos: Deportivo La Guaira, América de Cáli e Cerro Portenho. Isso não tira os méritos do Galo, mas é preciso que ele tenha consciência de que enfrentou adversários de segunda e terceiras linhas do futebol sul-americano.





Se pegar o Cerro, novamente, ou Defensa y Justicia, acredito que o time mineiro avance às quartas com certa tranquilidade. São Paulo, Ríver ou Boca, caso esse último se classifique, tenho minhas dúvidas. Se bem que já não são aqueles Boca e Ríver que conhecemos. Vejo as duas equipes com futebol muito pobre, mas é preciso tomar cuidado. Já o São Paulo, freguês do Galo na competição, poderá ser uma pedra no sapato. Até mesmo o Flamengo, que joga nesta quinta-feira, pelo empate contra o Velez Sarsfield para ser o líder do grupo, pode ficar em segundo e cruzar o caminho do Galo.





É claro que todas as 32 equipes jogaram para tentar a maior pontuação, e coube ao Atlético Mineiro, conseguir a façanha. Não adianta dizer que sem torcida não há influência, porque há sim. Jogar a última partida em casa dá uma certa tranquilidade. Eu não consigo definir o que é melhor, pois se você leva um sacode no jogo de ida, fica praticamente eliminado no de volta. Mas a torcida do Galo tem em mente 2013, quando reverteu placares, “impossíveis”, e o técnico era Cuca. Quem sabe, 8 anos depois o destino está traçado para o alvinegro?





Quanto aos idiotas que mandam mensagens perguntando sobre Hulk, repito que fui eu quem o indiquei ao meu amigo, Sérgio Coelho. Ele está aí vivo para confirmar. Converso muito com ele e torço para que seja campeão. Porém, como Hulk não fazia gols, sugeri a rescisão, por vergonha de tê-lo indicado. Mas, depois de ele brigar com Cuca, começou a fazer gols e tomara que continue. Quero vê-lo marcando nos grandes jogos, pois quem ganha R$ 1,3 milhão mensais, não pode se dar ao luxo de marcar gols em jogos contra equipes de qualidade duvidosa. Portanto, idiotas das redes sociais (essa colocação é só para os do mal, pois os do bem eu respeito muito), a mim vocês não incomodam nem, um pouco. Aliás, vocês não pediram a demissão do Cuca? Mudaram de ideia tão rapidamente?





