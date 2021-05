Atlético de Cuca, o maior pontuador da Libertadores

Técnico Cuca tentará levar o Atlético de novo a um título de expressão, como fez em 2013 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Bicampeão estadual, o Atlético Mineiro vai em busca de ser o maior pontuador da fase de grupos da Libertadores, para levar a vantagem de decidir, em casa, os jogos, até as semifinais, caso avance na competição. Uma vitória sobre o fraquíssimo Deportivo La Guaira, no Mineirão, deixará o time mineiro com 16 pontos, não podendo ser alcançado por mais ninguém.



O técnico Cuca, tão contestado por grande parte da torcida, fatura o título estadual e põe sua equipe como a melhor da fase de grupos. O que o torcedor pode querer mais?





Os torcedores agem assim, incentivados por uma legião de blogueiros e analistas que sequer sabem falar o português ou que tiveram uma formação universitária. São os novos tempos. Outro dia, conversando com o técnico atleticano, que é meu amigo, ele me dizia da tristeza de perceber que as pessoas estão tão odiosas. Assim como eu, Cuca é muito religioso e vê o mundo de outra forma, com mais amor, mais compaixão. Tarimbado e experiente, sabe que qualquer revés na Libertadores e as críticas voltarão pesadas e desumanas.Os torcedores agem assim, incentivados por uma legião de blogueiros e analistas que sequer sabem falar o português ou que tiveram uma formação universitária. São os novos tempos.





Eu não gosto dos campeonatos estaduais, competições falidas e ultrapassadas, mas quem ganha comemora. Rogério Ceni e Cuca estão felizes. Os jogadores também, e, é claro, o torcedor do bem, que quer tirar sarro com os rivais.





As competições mais importantes começam agora e vão se juntar à Libertadores: o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Galo não vê o caneco nacional desde 1971, meio século na fila, e Cuca terá a missão de acabar com esse longo jejum.





Com um grupo inchado, mas bem limitado, com muitos jogadores medianos, o time mineiro vai tentar superar Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio e Flamengo, que continuam sendo apontados como favoritos aos títulos que estão disputando.





O Flamengo vai em busca do eneacampeonato brasileiro e do tri, seguido, façanha conseguida somente pelo São Paulo de Muricy Ramalho, em 2006/07/08. O time carioca tem sérios problemas defensivos, assim como o Galo.



Se ambos pegarem adversários mais qualificados nas oitavas de final, não tenho dúvidas, serão eliminados. Rodrigo Caio, o menos ruim, Gustavo Henrique, Leo Pereira e Bruno são péssimos.



No Galo, o menos ruim é Junior Alonso. Igor Rabello e Gabriel são fracos, e Réver, mesmo com grandes serviços prestados, já está na descendente. Portanto, se os técnicos das duas equipes não abrirem os olhos, a coisa pode se complicar de forma precoce na Libertadores.





Já no Brasileirão, campeonato de 38 rodadas em que cada partida é uma decisão, é preciso largar bem e ir acumulando pontos. Equipes com grupos mais qualificados terão vantagem, e como Fla e Palmeiras mantiveram suas bases, o São Paulo e o Grêmio se reforçaram, acabam se tornando favoritos.



Já o Galo, que investiu quase R$ 300 milhões em jogadores medianos, estaria correndo por fora. Não é apontado como favorito. Mas não subestimem Cuca. Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras e sabe jogar uma competição longa. Tem ainda a Copa do Brasil que, para muitos, é o caminho mais curto para a Libertadores.





A expectativa do torcedor alvinegro é de conquistar pelo menos um título importante nesta temporada. É isso que tenho ouvido de amigos atleticanos responsáveis, do bem e de caráter. Gente que analisa o futebol de forma racional, sem paixão exagerada, sem rotular profissionais.





No próximo fim de semana começa o Brasileirão com a esperança do torcedor do Atlético Mineiro, em reviver 1971, quando foi o primeiro campeão da competição. De lá para cá, bateu na trave, várias vezes, como na temporada passada, quando ficou a 3 pontos do troféu.



Dias melhores e conquistas é o desejo do torcedor alvinegro. Ele já sonha com a inauguração do estádio Presidente Elias Kalil, com uma grande taça para por na sala de troféus, que com certeza será inaugurada por lá.



Quem sabe não chegou o ano de o Galo voltar a levantar o troféu do Brasileirão? Com certeza, é o grande sonho de sua torcida.