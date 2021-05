O que é melhor: decidir em casa ou fora?

Hulk fez gol contra o América de Cali e vem se destacando, agora como centroavante (foto: Pedro Souza / Atlético)





Confesso que até hoje não tenho uma posição formada com relação a jogar a primeira partida fora ou em casa. Partamos do seguinte princípio: você joga a primeira fora de casa e mete 3 a 0 no adversário. No jogo de volta, na sua casa, as chances de o oponente reverter a situação são remotas. Porém, se você sofre a derrota por um placar elástico, voltará para sua casa na obrigação de fazer o resultado, o que complica muito. Fazendo o primeiro jogo na casa do adversário, você pode jogar com inteligência, se precaver, e, dependendo da força do inimigo, conseguiu um resultado de empate, de na sua casa, entrar com força total.





pandemia, os clubes não contam com um fator primordial: a presença do torcedor nas arquibancadas. É sabida a força da torcida do Atlético, principalmente em jogos decisivos. Na Mineirão, para É uma questão muito subjetiva, mas, a maioria dos treinadores prefere mesmo fazer o segundo jogo em casa, e trabalham para que isso aconteça, na fase de grupos. O problema é que nesse período de, os clubes não contam com um fator primordial: a presença donas arquibancadas. É sabida a força da torcida do Atlético, principalmente em jogos decisivos. Na Libertadores de 2013, no “caldeirão” do Independência, o Galo reverteu placares considerados “impossíveis” , e chegou a finalíssima, no, para ganhar a taça na disputa das penalidade s. Mas o fator campo, no segundo jogo, pesou demais.





Se o Galo tivesse decidido seus jogos na casa dos adversários, dificilmente avançaria. Imaginem encarar um time argentino, na segunda partida, decisiva, na casa dele? Não tenho dúvidas de que a força do torcedor alvinegro fez o time virar placares, pois o Galo entrava em campo precisando de 3 gols, para avançar, e o fez. Aquele jogo contra o News Old Boys foi histórico e fantástic o. O gol de Guilherme, que entrara no meio do segundo tempo, pegando de primeira, lá do meio da rua, foi fantástico. Como diz o meu amigo e grande narrador, João Guilherme: “não é milagre, é Clube Atlético Mineiro”.





Coincidência ou não, o técnico é o mesmo de 2013, Cuca , que começa a ajeitar seu time pondo-o para jogar da sua maneira. O Galo caiu num grupo relativamente fácil e fez a sua parte. Exceto na estreia, o empate desastroso contra o La Guaira, e o time alvinegro poderia chegar aos 18 pontos. O Cerro Portenho é fraquíssimo, neste momento, mas precisa vencer e jogará em casa nesta quarta-feira. Isso é um complicador. Caberá ao Atlético impor sua força e sua melhor condição de ter um grupo mais numeroso e opções para o treinador.





A Libertadores é apontada por todos nós como uma competição traiçoeira. “Porco magro é quem suja a água”, diz um ditado mineiro. Por isso mesmo, não se pode menosprezar adversário nenhum. E o fato de você ficar em primeiro não lhe garante passagem das oitavas para as quartas com facilidade. Pode acontecer de você encarar um grande time, que tenha feito campanha irregular e ficado em segundo lugar. Portanto, é pensar em cada jogo de uma vez, nas estratégias para vencer as partidas, jogando de acordo com cada adversário.





O torcedor alvinegro anseia por um grande título, pelo fato de o clube ter investido R$ 300 milhões em contratações . Porém, exceto por Nacho Fernández , o Atlético contratou jogadores medianos, a peso de ouro. O investimento foi mal feito. Se tivesse gasto esse dinheiro contratando 5 grandes jogadores, teria um time mais forte, tecnicamente, com mais qualidade, principalmente do meio para a frente. Não adianta você ter um grupo numeroso e poucos talentos.





Cuca já tem uma forma de jogar, o grupo começa a entende-lo, e as opções de escalações vão ficando mais claras. Ígor Rabelo e Cuca tiveram uma produtividade melhor. Nacho, que se movimenta como poucos, ainda precisa achar melhor o seu lugar, para ser aquele jogador cerebral da época do Ríver Plate. E Hulk precisa continuar a fazer os gols, já que se encaixou como centroavante. Na fase mata-mata, erros não poderão acontecer, pois são decisivos e fatais.



Que o Galo cresça ainda mais, pratique um bom futebol e possa avançar. Na temporada passada, o Santos, comandado por Cuca, tinha uma equipe jovem e limitada, mas chegou à final contra o Palmeiras, e o encarou de igual para igual, num jogo muito ruim. Com mais alternativas numéricas, agora, pode ser que Cuca consiga repetir o feito, com um final feliz, como em 2013.