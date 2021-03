Coelho vence clássico e tira Cruzeiro do G-4

(foto: Alexandre Guzanshe/EM)

Eu escrevi na coluna de hoje que o favorito para vencer o clássico era o América. Tem mais time, mais técnico, mais grupo que o Cruzeiro. Não deu outra. Coelho 1 a 0, gol de Joseph, em condição irregular-, estava impedido-, mas, sem VAR, o bandeira vacilou. De qualquer forma, o América foi melhor o tempo todo, mandou bola no travessão, e se não fossem as grandes defesas de Fábio, teria conseguido um resultado mais contundente. O América chega ao segundo lugar, enquanto o Cruzeiro cai para sexto. Uma vergonha para um gigante do nosso futebol. O Campeonato Mineiro dá uma parada, até que tenhamos a situação da pandemia do Coronavírus, sob controle. Salvar vidas e vacinar a população é a prioridade.

De um lado, o melhor América dos últimos tempos. Do outro, um gigante chamado Cruzeiro, que passa pelo pior momento de sua história. Partida válida pelo Campeonato Mineiro, que vai parar amanhã, priorizando vidas, num momento tão grave pelo qual passa a humanidade, com a pandemia do Coronavírus. O jogo era muito ruim. O América mais bem posicionado, procurando o gol. O Cruzeiro, sem conseguir chegar na área adversária. Os goleiros pouco trabalhavam, mas o Coelho conseguia criar mais situações. Até que aos 35 minutos, boa jogada do Coelho e a bola sobrou para Joseph, em posição de impedimento, chutar cruzado para fazer América 1 a 0. Se houvesse VAR, com certeza o gol seria anulado. Como nessa fase da competição, não existe o dispositivo, a coisa caminha assim.

É sabido que o técnico, Felipe Conceição está ajeitando a casa, buscando as melhores opções para o Cruzeiro. Porém, é muito preocupante a situação do time. Não se impõe, não intimida ninguém, não assusta o adversário. Por quê não colocar Sóbis e Marcelo Moreno, lado a lado? O meio-campo azul não cria absolutamente nada. Insisto na tese de que é preciso ter jogadores de Série A. O grupo do Cruzeiro é limitado e tem que pensar no Brasileirão da Série B. O Campeonato Mineiro deve servir de laboratório, mas, é preciso montar uma equipe confiável, o mais rapidamente possível.

Rodolfo quase ampliou, não fosse uma gigante defesa do Paredão Azul, Fábio, ele espalmou a escanteio, um chute cruzado. Nos minutos finais só dava América, em busca de ampliar o resultado. Faltas na entrada da área, o Coelho conseguiu 4. Numa delas, em cobrança ensaiada, a bola foi tocada para Juninho, que chutou cruzado. Fábio, mais uma vez, segurou firme. O resultado parcial para o Coelho foi muito justo, por tudo o que ele fez no primeiro tempo.

O América voltou forte, marcando muito e criando situações. Toscano arriscou bom chute. Fábio fez boa defesa. Era o melhor em campo pelo Cruzeiro. Sóbis não entrou no começo do segundo tempo. Será que Felipe Conceição estava satisfeito? Juninho fez boa jogada pela direita e tocou para Rodolfo ajeitar e chutar. Fábio segurou mais uma. Bela jogada do América pela esquerda. Cruzamento para Toscano, que emendou de primeira, no travessão. No rebote, falta quase na meia-lua para o Coelho. Toscano bateu forte e para fora, O América era mais time, jogava melhor, com qualidade, passes e chutes. Aos 10 minutos Conceição fez 3 alterações. Marcinho, Mateus Barbosa e Bruno José. Nada de Rafael Sóbis. Houve uma pequena melhora do Cruzeiro, pois, conseguia chegar mais perto da área adversária.

Moreno recebeu na direita, chegou ao fundo e cruzou. Ânderson mandou à córner. O Cruzeiro estava mais organizado, com uma postura melhor. Porém, sem acertar o alvo. O América atraía o time azul para seu próprio campo, em busca de matar a partida no contra-ataque. Sóbis entrou aos 37 do segundo tempo. Não entendi, nem, tampouco, o torcedor azul. A não ser que Sóbis tenha algum problema físico, não se justifica ele ficar no banco. O América continuou se impondo e o Cruzeiro jogando bolas na área, no desespero. No último lance do jogo, pênalti contra o Cruzeiro. Léo Passos bateu para fora. América 1 a 0, faturando os 3 pontos, chegando ao segundo lugar e jogando o Cruzeiro para sexto. Realmente a situação do time azul continua preocupante, sob todos os aspectos. Na temporada passada, o time azul sequer chegou entre os 4 primeiros. Pelo jeito, a coisa está se repetindo. Como escrevi e gravei outro dia: ninguém respeita o Cruzeiro!