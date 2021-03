Mais organizado, América é o favorito no clássico com Cruzeiro

No último clássico disputado no Independência, pela Série B, melhor para o time celeste, mas com arbitragem contestada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/12/20)

Niver

Cruzeiro e América se enfrentam hoje no Independência, num clássico em que o grande favorito é o Coelho. Sim, o América é o time mais organizado, mais bem, com um técnico melhor e jogadores de qualidade. É da elite, Primeira divisão, ao passo que o Cruzeiro está na Série B pelo segundo ano consecutivo. Sabemos os motivos que levaram o Cruzeiro ao calvário, e a torcida aguarda ansiosamente a prisão daqueles que usurparam os cofres do clube e o deixaram com uma dívida superior a R$ 1 bilhão. Tempos difíceis, com um grupo bem ruim,por Fábio, Marcelo Moreno e mais dois ou três que realmente não mereciam estar passando por isso.O América foi o grande time da temporada passada em Minas Gerais. Semifinalista da Copa do Brasil, desbancando adversários como Inter e Corinthians, e garantido na Série A de forma antecipada. Revelou jogadores como Ademir, mesclando os experientes com os jovens. E a cereja do bolo foi o técnico Lisca, realmente um cara diferenciado, com um trabalho, sem a badalação dos técnicos consagrados. Não tenho dúvidas de que qualquer time na mão dele vai fazer grande campanha. Lisca tem o grupo nas mãos, é respeitado e conquistou seu espaço em nível nacional.O Cruzeiro é aquele gigante tentando sair das cordas, mas onão deixa. Sucumbiu com dívidas astronômicas e uma equipe bem ruim na Segundona. E não fosse a chegada de Felipão, teria caído para a Série C. Nessas discussões entre os torcedores eu não me meto. Acho que, enquanto um torcedor estiver preocupado com o time adversário, não iremos a lugar nenhum. O Cruzeiro tem de olhar para o seu momento, que é grave, e tentar sair dele. Não há outra solução que não seja o clube empresa. Alertei sobre isso várias vezes. Porém, os dirigentes azuis acham que sabem mais do que nós, que estamos trabalhando no futebol há 40 anos. Não têmpara aprender.Quando entrevistei um economista e ele me disse que desse jeito, se pagar as contas em dia e conseguir um Refis, o Cruzeiro demorará 15 anos para voltar a ganhar taças, fui. Essa é a mais pura verdade. Ou se reorganiza ou fecha as portas e muda de nome. É uma pena ver desse jeito um gigante, único time fora do eixo Rio-SP a ganhar o Brasileiro por contos corridos duas vezes. Algo tem de ser feito de forma urgente. Ação e menos “falação” é o que a torcida quer ver.O América, que nada tem com isso, que é organizado e superavitário, quer é ganhar os 3 pontos hoje e seguir no seu ritmo, em busca de taças. Dirão os “entendidos” que “em clássicos não existe favorito.” Como nunca fui adepto dessa tese, aponto o Coelho como o grande favorito esta tarde. Se vai vencer ou não, é outra história, mas que está mais qualificado que seu adversário, isso está. Que tenhamos um bom jogo e que o Mineiro sirva realmente para América e Cruzeiro separa as competições nacionais. Haverá uma parada a partir de amanhã por causa da pandemia do coronavírus, que já matou quase 300 mil pessoas no país. Tomara que consigamos reduzir o número de casos, que possamos vacinar toda a população e que a vida possa voltar ao normal, aos poucos. É triste ver nosso povo morrer por falta de leitos, respiradores, humanidade. Paralisação do futebol sim. Vacina SIM!Hoje é aniversário do nosso amigo e irmão Zeca Teixeira da Costa, companheiro de tantas jornadas, Copas do Mundo e outros eventos. Sou muito grato a ele por tudo que fez por mim e faz pela nossa empresa. Já brigamos algumas vezes: irmãos brigam também. Mas numa coisa temos a mesma ideologia: pôr nossa empresa sempre no topo, com responsabilidade, respeito e muito. Vida longa, meu amigo Zeca, e que Deus continue te abençoando com muita saúde. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores da história do Galo, também aniversaria hoje. Parabéns e saúde, Bruxo. Você é o cara!