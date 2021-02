Planejar a segundona, agora, será vital para a volta à elite

(foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Há tempos não escrevo sobre o Cruzeiro, e tenho sido cobrado pelos meus seguidores nas redes sociais e canais. Na verdade, como o time azul estava em férias, pois não conseguiu a volta à elite do nosso futebol, e o Galo disputava, até uma semana atrás, o título, é claro que a prioridade era para o alvinegro. Sem possibilidades de conquistar a taça, que não vê há 50 anos, virou meme e gozação de muitos cruzeirenses.









Na verdade, ninguém pode gozar ninguém, pois um gastou R$ 200 milhões em contratações equivocadas, e pagou ao técnico mais caro do futebol brasileiro algo em torno de R$ 30 milhões, em 1 ano. E mesmo com toda essa fortuna, está brigando para ficar em terceiro ou quarto lugar-, pode ser ultrapassado pelo São Paulo, hoje, caso o time paulista vença o Palmeiras em jogo adiado da trigésima quarta rodada. E pode ainda perder a quarta posição para o Fluminense, caso não vença o Sport, domingo, no Recife.





Já o Cruzeiro, envergonha sua gente ao permanecer na Série B por mais uma temporada. Junto com o Flu, único grande a cair e não subir no ano seguinte. Portanto, se há alguém que pode gozar os dois é América, que voltou à elite do nosso futebol e fez belíssima campanha na Copa do Brasil, sendo semifinalista.





Vivemos tempos de ódio, onde as pessoas ultrapassam os limites da sensatez e da razão. Tenho percebido um torcedor cruzeirense apático e resignado pela situação do clube. Um novo projeto foi lançado para esta temporada, com o objetivo de levar o gigante Cruzeiro ao lugar de onde não deveria ter saído. Os motivos da queda, da dívida e do fracasso, são conhecidos por todos.





A Justiça já indiciou os criminosos e o torcedor aguarda pela prisão deles e devolução do dinheiro, supostamente, roubado. O que causa estranheza entre os cruzeirenses é saber que foram indiciados por desvios de apenas R$ 6,5 milhões.





Na verdade, o rombo é gigantesco e o clube deve hoje mais de R$ 1 bilhão. Não tem dinheiro a ponto de não conseguir pagar a multa rescisória do técnico, Felipe Conceição, com o Guarani. Realmente a situação é de insolvência, e só mesmo o projeto clube-empresa poderá dar um Norte ao Cruzeiro.





Tenho ouvido questionamentos sobre o novo treinador, Felipe Conceição. O que eu disser sobre ele, neste momento, será leviano da minha parte, pois não conheço seu trabalho e sua história. O problema do Cruzeiro não é apenas treinador, pois teve 4 na última temporada, e não conseguiu subir. O problema é um grupo ruim de jogadores e a avaliação feita no começo de 2020.





Quando buscaram Felipão, já era tarde. Esse negócio de dizer que o técnico tem contrato até o fim da temporada é balela. Felipão chegou com o discurso de que trabalharia no clube até 2022. Não durou 4 meses. Se as coisas não acontecem como o desejado, sobra sempre para o treinador.





Bastará Felipe Conceição ficar sem vencer 5 jogos, para balançar e cair. A cultura do futebol brasileiro é assim. Talvez por isso, os clubes estejam optando por técnicos estrangeiros, pois a maioria tem novidades a mostrar. Os brasileiros, com algumas exceções, não evoluíram em conceitos técnicos e táticos.





Se o Cruzeiro não montar um time de Série A, na Série B, não vai subir. Isso é fato. O técnico pode ser até o Pepe Guardiola, que não dará jeito. É preciso ter jogadores qualificados. Para isso, só mesmo quando o Cruzeiro se transformar em empresa, o Senado deverá aprovar o projeto em março, que é semana que vem. É a única solução para o Cruzeiro e todos os clubes brasileiros, pois eles estão quebrados, de pires na mão.





Devem e devem muito. Impostos atrasados, negociações de jogadores, salários irreais e absurdos. Em janeiro de 2020 eu disse que o Cruzeiro não subiria com aquele grupo de jogadores. Não deu outra. Este ano, prefiro analisar o que o presidente vai mostrar ao torcedor. Como escrevi: teremos um Cruzeiro, sem o clube-empresa, e outro com o clube-empresa. Se for o segundo, as chances de montar um grande time são grandes.





Se mantiver o atual patamar, vai penar para voltar à elite. Vale lembrar que Botafogo, Coritiba e Goiás estarão na Série B, e há chances de o Vasco ou o Bahia, um dos dois, se juntar ao Cruzeiro e seus pares. Será muito mais difícil voltar. Portanto, a atenção tem que estar voltada para tudo. Perder pontos por dívidas na Fifa, nem pensar, pois os 6 pontos tomados ano passado, fizeram uma falta enorme.





Não brinquem com uma instituição gigante como o Cruzeiro. Quem tem 4 Brasileiros, 6 Copas do Brasil e 2 Libertadores, sabe que seu lugar não é na B. A elite espera o Cruzeiro, de braços abertos. Resta saber, se é pra lá que os jogadores, técnico e diretoria querem realmente voltar.