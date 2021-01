Galo decepciona, só empata, e perde a chance de encostar nos líderes

(foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) O Galo não soube aproveitar os tropeços de São Paulo e Flamengo. Empatou com o Bragantino em 2 a 2, em Bragança Paulista, e perdeu a chance de encostar nos ponteiros. Mais uma vez o Galo mostrou pouca inspiração, nenhuma qualidade no meio-campo, e um ataque pouco produtivo.





As duas últimas rodadas foram perfeitas para o Galo. Duas derrotas de São Paulo e Flamengo. Com 2 jogos a menos que o tricolor paulista, o Galo tinha a chance de chegar aos 52 pontos, se vencesse o Bragantino. E com um jogo atrasado, contra o Santos, vencendo, chegará aos 55, ficando a 1 ponto do líder da competição. Vale lembrar que o Inter chegou aos 53, é vice-líder, e Grêmio e Palmeiras, encostaram de vez. O Grêmio, aliás, com os mesmos 49 pontos do Galo e Flamengo, tem um jogo atrasado, justamente contra o Flamengo. Cabia ao Galo fazer a sua parte e somar mais 3 pontos, embora a parada fosse indigesta.





04:00 - 09/01/2021 Com nova diretoria, Atlético limita poderes de Sampaoli Sampaoli não inventou. Entrou com dois zagueiros e optou por Allan, Alan Franco e Hyoran no meio-campo, deixando Jair, no banco. Decisão sensata porque o volante não atua há tempos. O campo pesado, pela chuva, seria um complicador. O Galo mostrou o cartão de visitas com 38 segundos. Vargas fuzilou e a bola bateu na trave. Em seguida, Allan, de longe, chutou forte, e Clayton defendeu. O Galo estava em cima, marcando a saída de bola, lembrando seus melhores momentos na competição. Pela chuva que caía de forma intermitente, até que o gramado estava bom. A grama alta foi aparada, depois da reclamação do São Paulo, na derrota por 4 a 2 para o Bragantino. O Galo era melhor. Dominava o jogo. Mas a partida não era boa.

O Galo só tinha a jogada com o Keno, pela esquerda, e esquecia Savarino. Após um rebote de escanteio, Savarino chutou forte, a bola desviou na zaga, mas Clayton fez grande defesa. Guga errava todos os lançamentos que tentava. O goleiro Everson, a rigor, não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo. O meio-campo do Galo não cria. O time depende sempre das jogadas de Keno, pela esquerda. Numa jogada na lateral, Arana e Helinho derrubaram o repórter cinematográfico e a câmera da TV Globo. No finzinho do primeiro tempo, Helinho cruzou, Ricardo Ryller entrou no meio da zaga e fez 1 a 0. Um resultado injusto.





Os times voltaram sem alteração. Sampaoli deveria ter mexido. Posto Marrony, Nathan, buscando mais criatividade. O Galo treinou 15 dias, mas só apresenta a jogada com o Keno. Não tem variações. Mas o Galo empatou aos 9. Arana cruzou da esquerda, Savarino entrou de carrinho e fez 1 a 1. Aos 10, Sampaoli pôs Jair na vaga de Franco. O Galo dava sufoco e não deixava o Bragantino respirar. O Bragantino fez duas mudanças. Eric Ramires e Chrigor. Aos 22, Edmar escorou, de cabeça, a cobrança de escanteio e fez 2 a 1. Sasha entrou na vaga de Vargas. Trocou 6 por meia dúzia. Hyoran cobrou falta com perigo, rente a trave. O Bragantino fez outras duas alterações. Morato e Ligger. Sampaoli pôs Nathan aos 39. Morato saiu limpando e chutou forte. A bola desviou na zaga e foi a escanteio.

Sasha teve a chance de empatar, diante de Clayton, mas o goleiro foi mais rápido e salvou. Que chance perdida. Morato recebeu na cara de Everson e o goleiro atleticano salvou. Já não havia tática. Era mais no abafa. E no último lance do jogo, pênalti para o Galo. Hyoran bateu e empatou 2 a 2. Para mim, o Galo não ganhou 1 ponto. Perdeu 2, pois chega aos 50 pontos, a 3 do Inter e 6 do São Paulo, com um jogo a menos.