Brasil de Tite envergonha a nação, e vence a Venezuela no sufoco!

O Brasil com Neymar já não é temido por ninguém. Sem ele, então, nem a Venezuela nos respeita (foto: Lucas Figueiredo/CBF) Num jogo sofrível, com uma Seleção Brasileira sem a menor inspiração, conseguimos vencer a “poderosa” Venezuela. Que vergonha! 1 a 0, gol de Firmino, aos 21 do segundo tempo. Um jogo fraco, onde o time brasileiro teve dificuldades em todos os aspectos. E não adianta lamentar a ausência de Neymar, nosso único craque.

O time brasileiro é mal treinado, não tem jogadas ensaiadas, não tem nada. Estamos há mais de 2 anos da eliminação para a Bélgica, na Copa da Rússia, e só pioramos. E ainda tem gente que elogia Tite, um técnico completamente fora de sintonia com o futebol moderno.

O Brasil com Neymar já não é temido por ninguém. Sem ele, então, nem a Venezuela nos respeita. Tite é realmente uma piada. O primeiro esporte na Venezuela é o beisebol. Depois, boxe, ciclismo e futebol, em quarto lugar. Gente, o Brasil tem Danilo, Thiago Silva e Marquinhos. Thiago Silva, um cara que emocionalmente é desequilibrado. Já entregou o Brasil na Copa América de 2015, e se recusou a bater um pênalti, no Mineirão, na Copa, contra o Chile. Chegou a chorar. E Tite o põe como capitão. Jogador medíocre, que Tite insiste em convocar.

Ver comentaristas justificando e enaltecendo a Seleção, é vergonhoso. Entendo que é preciso vender o produto, mas o torcedor não é cego! Um gol em impedimento, marcado por Richarlyson, muito bem anulado. E uma outra jogada de Richarlyson, que perdeu um gol incrível, debaixo da baliza, foram as melhores chances do Brasil.

Que vergonha! Meus amigos e minhas amigas. Brasil x Venezuela, 0 a 0 no primeiro tempo. Talvez isso explique o fato de o futebol brasileiro contar com Savarino e Soteldo, que atuam por Atlético Mineiro e Santos. O Brasil importava zagueiros argentinos e atacantes uruguaios e argentinos. Hoje, importa atacantes venezuelanos. A que ponto chegamos! O Brasil poderia até golear no segundo tempo. Porém, pela péssima exibição na etapa inicial, eu me sinto envergonhado!

No segundo tempo, o panorama continuou o mesmo. Um Brasil sem inspiração, sem qualidade, sem nada. O dia que Paquetá for solução para alguma coisa... E ver os comentaristas elogiando Paquetá, é triste. Aos 21 minutos, o Brasil conseguiu seu gol. Bola cruzada, escorada para Firmino cabecear e marcar. Tite comemorou como se fosse um gol em Copa do Mundo. Que técnico ridículo.

Ultrapassado e retrógrado. Como eu fico triste em ver a Seleção num estágio tão ruim. Um time sem corpo, alma, sem inspiração. Claro que numa sexta-feira, à noite, eu gostaria de curtir minha família. Porém, faz parte da minha profissão. Sorte de quem não tem essa missão. Tomar um bom vinho seria a melhor opção. Tenho a certeza de que foi o que fez a maior parte da torcida brasileira.

Perder uma noite de sexta para ver esse time do Tite, é mesmo uma decepção e um desprazer. Tite, peça demissão. Você não tem empatia com o nosso torcedor e não tem tamanho para dirigir o maior patrimônio esportivo do povo brasileiro. E, para piorar, gastaram uma fortuna para trazer Neymar, que realmente não tinha a menor condição de atuar.

Temo pelo nosso time contra o Uruguai, de Cavani, na terça-feira. Com essa zaga horrorosa, Cavani vai deitar e rolar! Triste seleção do Tite. Me recuso a dizer que essa Seleção é Brasileira. Não! Essa não é a seleção do povo e sim, do técnico que a comanda e mantém jogadores que não são destaques em nenhum time da Europa.