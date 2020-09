O futebol do Cruzeiro reage, mas as finanças só pioram

Régis marcou, de cabeça, o gol do triunfo celeste sobre o Vitória, no Mineirão (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press)

Punição aos culpados

O Cruzeiro reagiu dentro de campo, na estreia de, ao vencer o Vitória por 1 a 0, sexta-feira, no Mineirão. Claro que o novo treinador não teve tempo para fazer muita coisa, mas usou o próprio DNA do time para mudar o esquema de jogo e colocar o Cruzeiro ofensivo, tabelando, na busca incessante pelo gol. Com o treinador anterior, retranca era a palavra de ordem.O time azul está longe dos ponteiros, mas tem que recuperar o tempo e os pontos perdidos na sua luta para voltar à elite. Será inadmissível ver o Cruzeiro na Segundona em seu centenário. É preciso pagar dívidas na Fifa, contratar jogadores e ter um time de Série A na B.Como fazer isso, se não há dinheiro? O Cruzeiro sempre foi um gigante do nosso futebol. Dono de quatro Brasileiros, seis Copas do Brasil e duas Libertadores, não pode se igualar ou nivelar a, CRB ou qualquer outro clube da Segundona. Está lá temporariamente, porque foi jogado aos leões por uma gestão fraudulenta e irresponsável.O Cruzeiro está como seus pares, Flamengo, São Paulo,, Grêmio, Palmeiras, tantas vezes campeões. Uma história construída desde Raul, Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Nelinho e tantos outros craques que vimos vestir a camisa azul.O presidente anunciou uma dívida de mais de R$ 1 bilhão e disse que será preciso sobreviver até o ano que vem para pôr a casa em ordem. Tenta entrar no Refis outra vez, pois a diretoria acusada dee lavagem de dinheiro não pagou as parcelas, e o clube foi aniquilado do processo.Só emtrabalhistas o Cruzeiro deve mais de R$ 150 milhões, dos quais R$ 70 milhões a Fred. Lembram-se quando ele foi contratado e eu disse que era uma irresponsabilidade pagar uma fortuna a um ex-jogador em atividade?Pois é, fui criticado por boa parte da torcida cruzeirense, mas nada como o tempo para mostrar quem estava com a razão. Os dirigentes são irresponsáveis, pois gastam um dinheiro que não lhes pertence e que eles não têm. Fred está dando prejuízo ao Fluminense. Também falei isso no meu comentário na Rádio Tupi.Aliás, em pesquisa recente, a Rádio Tupi bateu seu próprio recorde como a maior audiência do rádio brasileiro, dando o dobro da segunda colocada. Seriedade no trabalho e profissionais que não vestem a camisa dos clubes pelos quais torcem quando estão trabalhando, é isso.Parabéns ao Wagner Menezes e equipe pelo belíssimo trabalho. O Giro Esportivo, programa no qual comento, é líder de audiência no Brasil há 32 anos. Parabéns ao nosso presidente Josemar Gimenez, que resgatou a rádio e seus profissionais.Que oconsiga resolver seus graves problemas, e que o novo presidente tenha tranquilidade para se preocupar apenas com o futebol. Subir e voltar ao seu lugar, para que mais conquistas venham.O Cruzeiro é o gigante das Minas Gerais, por seus nove milhões de torcedores e por tantos troféus que entopem a sala da sede social.Hoje, contra o Bragantino, no Mineirão, o time deprecisa vencer para mostrar que o tropeço contra o Santos aconteceu por causa da expulsão de Rafael e pela falha de Victor. Porém, coisas do futebol, pois são dois excelentes goleiros.Sampaoli, que aos 60 anos ganhou apenas a Copa América de 2015 como título de expressão, muda o time a cada partida e insiste no péssimocomo titular.Repito que a melhor contratação dos R$ 100 milhões gastos em reforços foi a de, jovem e talentoso. Ele sim, deveria ser intocável.E tem gente que diz que Vanderlei, único pentacampeão brasileiro, está ultrapassado. O Palmeiras dele, que é um time bem comum, é o único invicto da competição. Luxa tira água de pedra.E antes que alguém me chame de “viúva” dele, digo que sou mesmo. Dele, deSantana, de Carlos Alberto Silva, técnicos de verdade, campeoníssimos, que sempre me ensinaram a enxergar o futebol como ele deve ser visto.A geração “nutella” que aí está, de bola entende muito pouco. A maioria é cega pela paixão. Razão que é bom, nada!A revelação de que a diretoria dotinha ciência de que havia problemas elétricos nos contâiners onde os jovens das divisões de base foram colocados, feita por companheiros nossos do Uol, mostra que a polícia e a Justiça precisam ir fundo na investigação e prender e punir os responsáveis pela morte de 10 garotos.Indignados, os familiares que fizeram acordos garantem que voltarão à Justiça para que os culpados sejam presos. Em qualquer país do mundo, esses caras já estariam na cadeia.Não se pode matar 10 meninos e seus sonhos e ficar impune. A diretoria anterior e a atual têm que responder por esse crime!