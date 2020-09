Com vitória, Ney Franco e jogadores do Cruzeiro tiram um peso dos ombros

Régis marcou o gol da vitória do Cruzeiro e foi destaque no segundo tempo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A Press) O Cruzeiro voltou a vencer depois de seis jogos e agora sob o comando de Ney Franco. Não fez uma partida primorosa, mas mostrou uma movimentação diferente, com um time mais bem organizado. O gol de Régis fez justiça ao que o time azul fez no segundo tempo. Claro que há muita coisa a ser melhorada, mas a vitória tira uma pressão grande dos ombros dos jogadores. E o técnico terá 8 dias para treinar a equipe e ajeitá-la para o próximo jogo contra o CSA, em Maceió.





Sem Henrique e Ariel Cabral, o Cruzeiro tinha um ganho no meio-campo. E começou bem organizado, criando situações e dando uma boa impressão. O Vitória, acuado, procurava entender as pretensões do time azul. Aos poucos, foi se assentando em campo e começando a incomodar.





Ney Franco pôs o time um pouco mais à frente, buscando o gol. Marcelo Moreno teve uma chance. Arthur Caíke, outra. Até os 20 minutos o Cruzeiro era superior. Mas o Vitória cresceu e obrigou Fábio a fazer duas grandes defesas, que salvaram a Raposa. Numa delas, no cantinho direito, o “Paredão Azul” buscou com as pontas dos dedos, pondo a bola a escanteio.





No último lance do primeiro tempo, os jogadores do Vitória pediram pênalti, mas a bola tocou no ombro do zagueiro cruzeirense. O empate acabou sendo justo na fase inicial, mas, vale lembrar, da necessidade dos 3 pontos, pela péssima situação em que o time se encontra na tabela.





Outra preocupação grave é com as finanças. Em live, o presidente disse que com clube deve mais de R$ 1 bilhão, e que as dívidas trabalhistas chegam a mais de R$ 150 milhões, dos quais, R$ 70 milhões ao ex-atacante Fred.





Lembram-se quando eu disse que era uma irresponsabilidade contratar jogadores veteranos, pagando salários irreais? Pois é, o resultado está aí.





Sérgio Santos Rodrigues disse que o clube precisa suportar os problemas financeiros até o ano que vem. Ele está tentando conseguir a volta ao Refis, o que facilitaria a situação financeira, assim como a necessidade de pagar os atrasados na Fifa, referentes a contratações. Há uma luta também para por na cadeia aqueles que roubaram o clube, e conseguir a devolução do dinheiro, supostamente roubado.

RÉGIS FAZ O GOL DA VITÓRIA

O Cruzeiro voltou mais ajustado, pressionando e empurrando o Vitória. Marcelo Moreno continuava isolado, sem ter um parceiro. Isso vem se repetindo a cada jogo. Mesmo assim, ele fez grande jogada e tocou para Airton, que pecou na hora de finalizar. Mas o jogo era corrido e bom.





Porém, o empate não era bom para ninguém. Pior para o Cruzeiro, pela péssima colocação. E o time mineiro teve uma chance espetacular. Maurício recebeu de Moreno e chutou forte. A bola bateu na zaga.





Ney Franco resolveu mudar. Pôs Thiago e Régis. Marcelo Moreno saiu chateado. Foi para o banco com cara de poucos amigos. Thiago recebeu de Maurício e chutou cruzado, com perigo. Airton fez grande jogada e chutou. A zaga rebateu e na sobra, Thiago também perdeu o gol.





O Cruzeiro tinha mais volume de jogo, mas as conclusões deixavam a desejar. O problema dos laterais do Cruzeiro é que eles não cruzavam e sim se livravam da bola. São dois jovens, que precisam ser trabalhados, pois Cárceres saiu machucado, para a entrada de Rafael. Ney Franco gosta de trabalhar com garotos, mas não se pode imputar aos jovens a responsabilidade de o time subir.





Arthur Caíke arrancou pela esquerda, chegou ao fundo e cruzou na cabeça de Régis: 1 a 0. Que alívio para a torcida azul!





Logo em seguida, Thiago chutou forte, da entrada da área, e Ronaldo espalmou. Régis entrou muito bem. Recebeu no meio, foi avançando e tirou do goleiro. A bola explodiu na trave.





Realmente o Cruzeiro fazia seu melhor segundo tempo, e Régis era o grande responsável por isso. O Vitória continua sem ganhar fora de casa. Mateusinho quase empatou, mas, quem tem Fábio, tem tudo, e ele fez grande defesa.





O Cruzeiro volta a vencer, depois de longo e tenebroso inverno! Tomara que daqui pra frente, encontre seu verdadeiro futebol e encoste nos líderes. É preciso reagir, imediatamente.