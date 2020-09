O Cruzeiro que não se iluda só mudando o técnico. Time é ruim

O empate com o CRB foi a gota d'água para a queda do treinador do Cruzeiro: desafio de retomada começa na sexta, contra o Vitória (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)







Enderson Moreira caiu, conforme já era esperado, pois devido aos péssimos resultados não havia mais clima para ele trabalhar no Cruzeiro. Embora o time seja fraco, Enderson tinha uma boa parcela de culpa, pois não dava padrão de jogo e punha o time azul com um esquema jamais visto, no qual o contra-ataque era a única arma. Não é característica do Cruzeiro jogar assim. A demissão dele é importante, mas não resolve o problema. É muito grave a situação do time na Série B. Sem jogadores qualificados, embora o teto salarial de R$ 150 mil ainda seja bem alto para os demais clubes da Série B, o time do Barro Preto está em posição difícil na tabela. Com 5 pontos, vai precisar fazer mais 59 para subir, segundo os matemáticos – eu odeio matemática no futebol. Isto significa dizer que vai necessitar perto de 17 vitórias e sete empates em 30 jogos. Será que consegue? Tenho minhas dúvidas. Há que se levar em conta o fato de a nova diretoria ter pego um clube arrasado, financeira e moralmente. Entretanto, um clube de futebol vive de títulos, taças e das competições que disputa. Então, a diretoria nova entrou sabendo tudo o que se passava. Não foi enganada. Cabe a ela buscar alternativas para superar a crise.





Eu acredito que o clube-empresa seja a única solução para o Cruzeiro e para o futebol brasileiro. Não dá mais para termos diretorias amadoras, presidentes que não recebem nada e ficam por conta do clube. Por mais apaixonado que seja, algum proveito eles tiram. Ou o de aparecer na mídia, pela vaidade, ou qualquer outra forma de projeção. Não acredito que haja presidentes venais, pois os que havia foram expurgados. Portanto, movidos pela paixão, muitas vezes são incompetentes para gerir o clube, no qual a razão tem que prevalecer. Vejo em Sérgio Rodrigues um cara jovem e visionário, com uma equipe de profissionais bem-sucedidos em suas áreas. Porém, no futebol é preciso ter experiência, tem de ser do ramo, conhecer as entranhas do esporte bretão.





Não há como um clube viver de mecenas, que são apaixonados e põem seu dinheiro lá. Ninguém dá nada de graça, sem um objetivo. Não se iludam. E a filosofia de mecenas é um paliativo, pois o clube tem se se autogerir, com receitas maiores que as despesas. Esse negócio de um dirigente passar a conta para o outro – e assim sucessivamente – é uma forma arcaica de dirigir uma instituição. Os dirigentes precisam ter responsabilidade fiscal e assumir aquilo que fazem de certo ou errado. Por isso o clube-empresa funciona. CEOs são contratados para darem lucros e taças. Se não conseguirem, são mandados embora, como em qualquer empresa. O futebol no Brasil é gerido por bilhões de reais. Os clubes, se bem administrados, não precisavam estar nessa situação pré-falimentar. Todos devem fortunas em impostos e vão empurrando a conta pra frente, esperando um perdão do governo, coisa que seria inadmissível. Já basta o Refis, que alguns não pagam e perdem. O Cruzeiro é um desses clubes. Enrolado com dívidas na Fifa e com punições. Agora mesmo, está impedido de contratar e inscrever jogadores. Sinceramente, não sei se a punição funciona para treinador também. Vejam que situação.





Seja quem for o novo técnico, como caminha para ser Ney Franco, o Cruzeiro tem de se preocupar em montar um grupo mais qualificado. É uma encruzilhada! O torcedor cobra resultados de um time que não pode dar mais do que isso que a gente está vendo. Confesso que não gostaria de estar na pele do presidente, mas ele tem de dar uma resposta rápida, mesmo porque há eleição em outubro, e não sei se o Conselho elegeria um presidente com o clube rondando o Z-4, sem perspectiva de subir. Desde janeiro eu venho avisando que o time é fraco e que com esse grupo o Cruzeiro não sobe. Os resultados têm mostrado que eu estava certo. Vamos torcer para que o Cruzeiro encontre um norte, pois com jogos apertados e pouco tempo para treinar o horizonte é bem sombrio. Não acredito que ele derrote o Vitória na próxima rodada. E, dessa forma, com técnico novo ou não, o quadro é assustador. Há tempo para reagir, mas a contratação de jogadores de nível é primordial para a volta do Cruzeiro à elite.





Galo

Time mais regular do Brasileirão em oito rodadas, o Galo vai em busca da vitória esta noite, contra o Santos, na Vila Belmiro. Mesmo com as invenções de Sampaoli, o Galo tem sido o mais equilibrado e, neste momento, ainda que com grupo limitado, tem se destacado. Claro que o Flamengo começa a reagir, e pelo grupo que tem deve voltar a brigar pela taça. Mas se o Galo se reforçar, irá em busca do caneco. Palmeiras e Grêmio têm decepcionado. É sabido que Renato Gaúcho tem obsessão pelo título da Libertadores, e que nos últimos tempos tem deixado o Brasileirão de lado. Ele, que aniversaria hoje, acha que ganhar a Libertadores é mais importante que o Brasileirão. No Palmeiras, com um time bem fraco, Luxemburgo tira leite de pedra para dar o mínimo de padrão à equipe.