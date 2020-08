Finalmente, diretoria e torcida do Cruzeiro admitem: ''assim não dá!''

Desde a eliminação na Copa do Brasil, o presidente Sérgio Santos Rodrigues reconheceu a necessidade de requalificar o elenco (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 8/8/20)

O jogo entre Cruzeiro e América nesta noite em Belo Horizonte vai mostrar duas realidades diferentes. De um lado, um Cruzeiro, multicampeão, mas combalido em suas finanças e com um dos times mais fracos de sua história. Do outro, um Coelho muito estável financeiramente, com patrimônio invejável, e um time bem arrumadinho, com um técnico que conhece os atalhos da Série B. O Cruzeiro é terra arrasada pela quadrilha, que, segundo a polícia, o saqueou. Isso se refletiu em todos os setores do clube, e o atual presidente, Sérgio Santos Rodrigues, junta os cacos, tentando resgatar a linda história do time azul. Sempre cito os títulos mais importantes: duas Libertadores, seis Copas do Brasil e quatro Brasileiros. É bom o torcedor jamais se esquecer disso, pois é um privilégio para poucos clubes brasileiros: Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Santos. São equipes campeoníssimas, com história para contar. Um clube vive de títulos e de torcida. É uma relação muito bacana quando o torcedor – digo sempre o torcedor do bem – recebe de volta as taças e conquistas. Os bandidos travestidos de torcedores não entram nessa história, pois só pensam neles. Recentemente, mesmo sem público nos estádios, esses malfeitores digladiaram num clássico Palmeiras x Santos nas ruas de São Paulo. Uma vergonha recorrente em todos os grandes centros do país.





Quero registrar aqui a coerência da torcida do Cruzeiro. Quando ponho o dedo na ferida e venho dizendo, desde o começo do ano, que esse time não sobe para a Série A, a maioria esmagadora concorda comigo. Todos enxergam o que está ocorrendo. E, felizmente, o presidente acabou de reconhecer publicamente que é preciso contratar reforços. O retrato do Cruzeiro atual é um Marcelo Moreno dando sua vida lá na frente, isolado, sem ter com quem dialogar, e um Fábio tentando salvar tudo lá atrás. São os símbolos azuis, guerreiros, que resolveram encarar o problema para fazer o clube voltar ao seu lugar de origem. Enderson Moreira não é o técnico dos sonhos da torcida, mas para a Série B, com um time bem montado conseguirá fazer seu papel. Com o atual grupo somente, é improvável. Contratando uns seis reforços de nível, o Cruzeiro estará em condições de brigar por uma das quatro vagas para a elite. Imagino que o torcedor cruzeirense, com os títulos que citei, não vai querer ter na sua coleção uma taça da Segundona. É subir e ponto.





Não há dinheiro, não há jogadores de qualidade, não há um plano B. O Cruzeiro terá de se virar, usar a criatividade e conseguir o mínimo de recurso para achar no mercado interno jogadores em condições de dar suporte aos jovens valores que lá estão. Há bons valores que podem se queimar caso o time continue nessa inércia. Com dificuldades para encarar adversários de sua série, o Cruzeiro se mostra frágil, a ponto de eu dizer que o favorito de hoje é o América. Sim, e o Coelho, mesmo nos melhores dias do time azul, sempre foi uma pedra no sapato. Imaginem agora, que está com um time bem arrumadinho! Não cravo vitória de A nem B, mas tenho de analisar de acordo com o momento de cada equipe. E, como escrevi na coluna de quinta-feira, a melhor coisa que ocorreu para o Cruzeiro, tirando o aspecto financeiro, pois faturaria R$ 2 milhões, foi a eliminação da Copa do Brasil. A equipe é fraca para a disputa da B, imaginem disputando duas competições simultaneamente... É focar em reforçar o time e buscar uma vaga na elite, não importa se em segundo ou quarto lugar. E, vale lembrar, o Coelho é um concorrente direto a uma das vagas. Só não subiu na temporada passada por erros no último jogo, em casa, que lhe garantiria o acesso.





Presidente, torcedores e jogadores do Cruzeiro enxergam muito bem a realidade nua e crua. O time está em formação, sem peças de qualidade, com as exceções citadas, e a competição está em andamento. Para piorar, aqueles 6 pontos tomados pela Fifa, por não pagamento de compromissos, estão fazendo muita falta. Era para o Cruzeiro, mesmo com todas as dificuldades, estar lá na ponta da tabela. Ao contrário disso, está na zona intermediária, flertando com o rebaixamento para a Série C. Estamos no começo da competição. Há tempo para a correção nos rumos. Mas isso tem de ser feito rapidamente. Não há tempo para sonhar e postergar. O dirigente máximo enxergou as carências com a eliminação para o CRB. Que bom. Há uma luz no fim do túnel. E tenho a certeza de que ela não vai se apagar. Pelo menos se depender da China Azul, tão acostumada a conquistas, taças e glórias. Mesmo de longe, ela apoia do início ao fim e cobra, pois é exigente. Se acostumou com o que é bom e vai sempre exigir do Cruzeiro time e taças. Esse é o melhor momento de a torcida prestigiar e confirmar o seu amor.