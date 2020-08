Atlético perto do título com méritos. Cruzeiro dá vexame

O Galo mereceu a vitória por tudo o que produziu. Buscou o gol do primeiro ao último minuto. O Tombense foi castigado pela retranca (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)











Foi um jogo muito interessante no primeiro tempo. Sampaoli entrou com quatro atacantes: Savarino, Keno, Marrony e Sascha. No meio-campo, Jair dava o equilíbrio. É um belo volante. Hyoran era razoável. A defesa era composta pelo tradicional esquema de dois laterais e dois zagueiros. As melhores chances foram do Galo. O goleiro Felipe trabalhou demais. O Tombense não conseguia chegar e o goleiro Rafael praticamente foi um espectador privilegiado. A rigor, não fez nenhuma defesa. O jogo era em alta velocidade e o Atlético o dono da posse de bola a maior parte do tempo. Mas o time de Tombos entrou com o regulamento debaixo do braço. Com a vantagem de jogar por dois empates iguais e vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O 0 a 0 até podia ser um grande resultado para o Tombense. Porém, era apenas o primeiro jogo e os primeiros 45 minutos. Se houvesse um vencedor no primeiro tempo, com certeza deveria ser o Atlético. Foi a única equipe que procurou o gol.





Gols

O Atlético voltou com Marquinhos e Alan Franco. E continuou no mesmo ritmo, pressionando, criando situações, chutando em gol. O goleiro Felipe continuou a se destacar. Só dava Galo. O Tombense continuava com sua postura de se defender. Porém, num cruzamento da esquerda, Junior Alonso segurou Rubens na área, sem necessidade, e o VAR chamou o árbitro. Ele confirmou a penalidade. O próprio Rubens bateu com categoria. 1 a 0 Tombense. Não deu tempo nem para comemorar. Junior Alonso se redimiu, quando chutou de fora da área e Felipe, logo ele que era o melhor em campo, falhou e rebateu nos pés de Sascha, que empurrou para o gol:1 x 1.





O Galo continuou em cima, tentando o gol da vitória. Sampaoli mudou a equipe várias vezes, mas não deu muito certo. Muitas bolas alçadas na área, sem objetividade. Mas haveria emoção até o fim. Marquinhos quase marcou, em grande defesa de Felipe. E o torcedor alvinegro pôde comemorar mesmo no último lance da partida. Keno recebeu na área e soltou a bomba. A bola desviou na zaga e entrou. Galo 2 a 1, por merecimento, por ter buscado o gol o tempo todo.





É uma vergonha a eliminação do Cruzeiro para o CRB. Resta somente a Série B

O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, em Maceió, com o empate em 1 a 1 com o dono da casa. Na verdade, o time mineiro entrou com poucas chances, pelos desfalques que tinha e por ter sido derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, antes da pandemia do coronavírus. Agora, resta ao time azul apenas a disputa da Série B, em que tem mostrado deficiências, carências e muita preocupação do torcedor.





As duas equipes estavam causando sono. E já no final do primeiro tempo aconteceram as melhores chances. A primeira exatamente aos 45 minutos. Giovanni recebeu na esquerda, entrou na área e chutou cruzado, no canto do goleiro alagoano. Cruzeiro 1 a 0. O time foi para o vestiário precisando de mais um gol para levar a decisão da vaga para as penalidades, ou de mais dois para passar direto. Como o CRB venceu no Mineirão o jogo de ida, levou essa vantagem para administrar.