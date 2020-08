Cruzeiro perde dois pontos em campo que mais parecia um pasto

Campo do duelo entre Cruzeiro e Confiança mais parecia um pasto (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Jogar a Segundona tem seus percalços. Um deles é o péssimo gramado. O que o Confiança mostrou foi um campo horroroso, cheio de buracos, grama alta, e que prejudica o próprio dono da casa. Não justifica, mas uma equipe técnica não pode jogar num gramado assim. Por isso mesmo, o Cruzeiro teve muita dificuldade. A bola não rola, ela quica, e isso dificulta qualquer tipo de planejamento.





21:22 - 22/08/2020 Diretoria soberba do Atlético e Sampaoli sofrem segunda derrota seguida no Brasileiro Mesmo assim, o Cruzeiro sabia que precisava pontuar, pois perdera em casa para a Chapecoense, no meio da semana. E, com todas as dificuldades, o time azul abriu o placar. Cáceres foi lançado na direita, ganhou na corrida e tocou para Régis. Ele dominou, com muita dificuldade e deu uma cavadinha. A bola achou o próprio Cáceres, que começara a jogada, e ele marcou de cabeça. Cruzeiro 1 a 0.





O Confiança tentava o empate, sem muita organização. E quase o Cruzeiro ampliou quando Cáceres cobrou falta e Léo subiu sozinho, cabeceando para o gol. Mancini salvou em cima da linha.





O jogo era feio. Não havia como ter uma partida técnica. Vale lembrar que, logo no começo da partida, Régis perdeu uma penalidade, com boa defesa do goleiro do Confiança. O cruzeirense bateu fraco e sem confiança.





O Confiança empatou quando Ari Moura foi lançado, invadiu a área e serviu Reis, que livre, finalizou forte: 1 a 1.





Veio o segundo tempo e nada mudou. Não há como praticar um bom futebol nesses gramados. Os organizadores da competição não deveriam permitir. Não há como analisar muita coisa, pois a qualidade técnica fica debilitada, para ambas as equipes, ainda mais para as que são técnicas, como o Cruzeiro.





Eu tenho dito aqui que Série B é muito complicada e que com esse time o Cruzeiro não sobe. Temo por isso, justamente por saber que os jogos são sofríveis e que esses campos ruins nivelam as equipes.





No segundo tempo quase não houve emoção. Um ou outro lance fortuito, mas nada que empolgasse ninguém. O Cruzeiro poderia estar em melhor situação, caso não tivesse perdido 6 pontos na Fifa. Segunda Divisão é uma competição dura, bem diferente dos jogos contra os grandes clubes brasileiros.





Eu digo que é preciso ter time de Série A na B, mas tem gente que pensa diferente. Entendo a situação financeira do clube, que foi assaltado. Porém, é preciso entender que sem contratações, o Cruzeiro vai sofrer até a última rodada.





Nos últimos dois jogos, fez apenas um ponto. Quarta-feira o time volta a campo, pela Copa do Brasil. Vai encarar o CRB, precisando fazer 3 gols para passar direto à próxima fase. Sábado, novamente pela Série B, o jogo será contra o América.





O Cruzeiro está com 4 pontos e o 11º lugar. Porém, precisa começar a vencer, ganhar pontos e encostar nos líderes. Esse contato é fundamental, para não perder de vista aqueles que vão brigar para subir.